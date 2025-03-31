А вы знали? До начала 1950-х годов в тагильских школах почти не было профессиональных учителей рисования, и только с открытием худграфа НТГПИ проблему нехватки кадров удалось решить

Вплоть до начала 1950-х годов в тагильских школах остро ощущалась нехватка учителей рисования и черчения. Рисовать тагильских школьников учили люди случайные, часто самоучки. Иногда рисование и черчение преподавали даже педагоги, отбывавшие свои сроки в Тагиллаге.

Появлению художественно-графического факультета предшествовал ряд событий в культурной жизни города. В 1942 году в Нижний Тагил были эвакуированы деятели культуры из Ленинграда и Москвы, среди которых было много художников и скульпторов. По их инициативе в городе было создано отделение Союза художников РСФСР. Позднее, 30 сентября 1944 года, в городе открылся Музей изобразительных искусств. Учитывая предложения и рекомендации художников, 15 августа 1945 года горисполком принял решение о создании художественно-промышленного училища. Его первым директором стал известный русский и советский скульптор, автор эскизов первого ордена Ленина, Пётр Иванович Чешуин-Таёжный.

Но училище в первую очередь готовило скульпторов, камнерезов и мастеров художественного литья, и лишь потом учителей рисования для школ. Тагильские художники и скульпторы считали, что в нижнетагильском педагогическом институте обязательно должен быть художественно-графический факультет, который готовил бы именно учителей рисования и черчения. Инициатива исходила от скульптора Михаила Крамского. В 1946 году Михаил Павлович поехал в Ленинград, чтобы завершить своё обучение в Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина, и привёз оттуда множество методических материалов, которые помогли в организации будущего факультета.

М. П. Крамской (фото неизв. автора / из архивов НТГИА / фрагмент ориг. изображения)

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/2/29/Михаил_Павлович_Крамской.jpg)

Художественно-графический факультет Нижнетагильского государственного педагогического института (НТГПИ) открылся в 1959 году, а первые занятия проходили в здании на проспекте Ленина, 67. В 1962 году факультет переехал в здание по проспекту Мира, 27, а в 1971-м расположился в главном здании пединститута по улице Красногвардейской, 57. В 1984 году худграф занял здание бывшей вечерней школы по проспекту Мира, 25, где и располагается по сей день. Первый конкурс для поступления на факультет был большим: для зачисления на дневное отделение на 50 мест претендовали более 120 человек. В первые годы занятия по специальным дисциплинам велись по академическим программам, большое внимание уделялось рисунку, живописи и композиции. Дополнительно к ним изучались начертательная геометрия, черчение, основы художественного и технического конструирования. Преподавали на факультете и тагильские художники и скульпторы: Михаил Крамской, Василий Ушаков, Василий Караваев, Геннадий Крапивин и другие. Уже к началу 1970-х годов проблема нехватки учителей рисования в тагильских школах была полностью решена.