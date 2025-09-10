Блогер-уфолог из Нижнего Тагила Валентин Дегтерёв выдвинул собственную версию событий, связанных с гибелью туристов на перевале Дятлова 

Известный тагильский уфолог и радиолюбитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтерёв выдвинул собственную версию событий, связанных с гибелью девяти туристов под руководством Игоря Дятлова в окрестностях горы Холатчахль на севере Свердловской области в начале 1959 года. Своими выводами тагильчанин поделился в эфире программы «Малахов» (16+).

Во время эфира Валентин Дегтярёв рассказал, что около 5–6 лет назад обнаружил плёнку с фотоснимком, сделанным якобы одним из участников погибшей группы Семёном Золотарёвым на его фотоаппарат. При изучении изображения, по словам Дегтярёва, он разглядел на нём американский разведывательный стратостат. Именно этот объект, считает блогер, представлял интерес для Золотарёва и стал настоящей причиной его участия в походе. Также, как утверждает тагильчанин, на снимке заметна фигура человека, которого он считает возможным разведчиком, причастным к трагедии.

Более того, Валентин Дегтярёв выдвинул версию, что в роковом походе участвовал не Семён Золотарёв. По его мнению, настоящий Золотарёв умер ещё до экспедиции, а в группе его заменил сотрудник КГБ.

«Его смерть внезапно заставила совершить рокировку. То есть тем, кто его курировал, потребовалось немедленно найти человека, похожего на самого Золотарёва. У того, кто умер в походе, были обнаружены татуировки, у настоящего Золотарёва их не было. Перед походом один из участников экспедиции, Георгий Кривонищенко, увольняется со своей работы якобы из-за того, что ему отказались предоставить отпуск. Но это очень странно, потому что он имел хорошую работу и получал хорошие деньги. Почему-то было очень необходимо идти именно в этот поход, именно встретиться с какими-то людьми. Я не исключаю, что Кривонищенко, может быть, имел планы перейти на сторону американцев или получить какую-то возможность уехать в Америку. Возможно, КГБшники, испугавшись, что такая проблема может возникнуть, Золотарёва и отправили тогда. Ну, или человека, который был похож на Золотарёва», — рассказал во время программы Валентин Дегтярёв.

Также в эфире прозвучали и другие версии трагедии. Некоторые эксперты не согласились с доводами Валентина Дегтярёва и озвучили альтернативные точки зрения.

«Внешне они похожи, но человек, который участвовал в походе, курил, тогда как настоящий Семён Золотарёв — нет. Я точно знаю, потому что беседовал с его родственниками и людьми, которые его знали. Кроме того, этот человек выглядел старше настоящего Золотарёва. То есть, в экспедицию отправился кто-то другой, использовавший его документы. К тому же, у настоящего Семёна Золотарёва была жена, которая похоронила его ещё до этой экспедиции», — рассказал АН «Между строк» Валентин Дегтярёв.

А также тагильчанин рассказал АН «Между строк» о том, что в 2018 году с ним связался мужчина, представившийся сыном Семёна Золотарёва. Он утверждал, что его вывезли в детстве в Западную Германию через немецкое посольство. Там он вырос, жил, работал электриком и занимался компьютерами. У него осталась фамилия отца и письмо от него, в котором говорилось, что отец помог неким людям, и в благодарность они вывезли его сына в свободную страну. Валентин Дегтярёв высказал предположение, что Семён Золотарёв, возможно, был двойным агентом и связан с разведшколой Абвера. Позже сын исчез — удалил аккаунт и перестал выходить на связь. Но Валентин не сомневается, что это был настоящий сын Золотарёва.

Напомним, по официальным данным, происшествие признано несчастным случаем, вызванным стихийной силой. Однако отсутствие точных данных об обстоятельствах гибели группы Дятлова породило множество альтернативных версий причин происшествия, которые до настоящего времени продолжают привлекать внимание публики.

