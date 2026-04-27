Суд в Нижнем Тагиле наказал женщину, которая донатила нежелательным в РФ организациям

Тагилстроевский районный суд вынес приговор в отношении местной жительницы Светланы, которая обвинялась по ч. 2 ст. 284.1 УК РФ (Предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации).

Как сообщается на официальной странице суда во «ВКонтакте» Светлана увлеклась посещением мероприятий и просмотром видеороликов иностранной религиозной организации и благотворительного фонда, деятельность которых в 2022 году была признана нежелательной на территории РФ, как представляющая угрозу основам конституционного строя, обороноспособности страны или безопасности государства.

В декабре 2022 года со своего счёта Светлана произвела пять денежных переводов на общую сумму 2 500 рублей неизвестному ей человеку. В ходе следствия была установлена личность адресата, и он подтвердил своё участие в деятельности данных иностранных организаций, а также использование поступивших на его счёт денег для обеспечения деятельности этих организаций.

Ни в ходе предварительного расследования, ни в суде Светлана свою вину не признала и утверждала, что ей не было достоверно известно о статусе финансируемых ею организаций. Она настаивала на том, что действовала исключительно с благими намерениями, руководствуясь своими убеждениями.

Однако суд установил, что женщине было достоверно известно о признании организаций нежелательными на территории России, вместе с тем, свои взгляды и убеждения она не пересмотрела. Она имела возможность прекратить переводы денег, а также оказать содействие в пресечении деятельности таких организаций, но не сделала этого и добровольно продолжала переводить деньги. При этом цель перевода денежных средств в данном случае не имеет правового значения и не освобождает от ответственности. Такие действия являются преступлением против основ конституционного строя и безопасности государства, сообщает пресс-служба суда.

При назначении наказания суд учёл, что женщина ранее не привлекалась ни к уголовной, ни к административной ответственности, характеризуется положительно.

Приговором суда Светлана признана виновной, ей назначено наказание в виде обязательных работ на срок 250 часов.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.