В Нижнем Тагиле в 2023 году начнутся археологические раскопки у театра кукол 

Администрация Нижнего Тагила в 2023 году планирует вернуться к реконструкции театра кукол. Об этом сообщила начальник управления культуры Светлана Юрчишина на думской комиссии по социальной политике, пишет ИА «Все новости». По её словам, прежде чем начать разработку проекта реконструкции театра, необходимо провести археологические раскопки на прилегающей к нему территории. На эти изыскания ЕВРАЗ готов выделить 26 млн рублей.

Проект реконструкции театра кукол должны были сдать ещё в 2018 году. Стоимость работ предварительно оценивали в 730 млн рублей. По словам Светланы Юрчишиной, проблемы с проектом возникли из-за изменений в федеральном законе «Об объектах культурного наследия». В его новой редакции появилась статья о сохранении границ территорий охранной зоны объекта культурного наследия. По этой причине пришлось переделывать уже подготовленную документацию. В 2021 году проект даже попал в список инвестиционных объектов города, но приступать к реконструкции было невозможно без археологической разведки.

«Археологи обнаружили, что на месте бывшей Базарной площади, где сейчас стоит театр, есть предметы XVIII века. Поэтому появился приказ, что ничего на этой территории делать мы не имеем права», — пояснила Светлана Юрчишина ИА «Все новости».

Отдел охраны объектов культурного наследия распорядился приостановить любые работы на площадке. Сейчас обнаруженные осколки утвари можно изъять, но для этого городские власти должны будут привлечь квалифицированных специалистов.

Напомним, реконструкция театра кукол входила в список проектов, которые городские власти хотели осуществить к 300-летию Нижнего Тагила, но большая часть из них так и не была реализована.

За 50 лет в театре ни разу не проводился капитальный ремонт, не считая косметических работ на кровле и фасаде. В рамках проекта реконструкции запланирован ремонт зрительного зала, обновление сценического, светового и звукового оборудования. Также само здание должно стать значительно больше.

«Мы не планируем сохранять облик здания, а планируем сделать именно детский кукольный театр, он будет выглядеть как теремок. И нам придётся практически всё здание снести. Археологи будут принимать участие в процессе ремонта, вдруг ещё что найдём», — заявила Светлана Юрчишина на думской комиссии.

Отметим, что на фасаде театра кукол сохранилась монументальная работа тагильского художника Владимира Кускова. В ноябре 2021 года во время ремонта ГДДЮТ одна из его работ внутри здания уже была уничтожена. Подробнее о сохранении монументального искусства в Нижнем Тагиле вы можете прочитать в нашем материале.