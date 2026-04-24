Представители Минздрава Свердловской области рассказали депутатам гордумы Нижнего Тагила о состоянии медицины в муниципалитете и планируемых реформах

На очередном заседании городской думы Нижнего Тагила советник министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова представила доклад о финансировании тагильских больниц, планах по оптимизации их работы и ответила на вопросы депутатов.

По информации чиновницы, в Нижнем Тагиле рождаемость ниже средних показателей по региону на 16%, а смертность выше на 38%, пишет ИА «Все новости». Средний возраст тагильчан приближается к 40 годам, тогда как средний возраст умерших составляет 69 лет. На начало 2025 года численность населения Нижнего Тагила составляла 330 773 человека. Естественная убыль — 7,6 человека на 1000 ежегодно, при этом по области в среднем 5,5.

В ближайшее время на развитие материально-технической базы медицинских учреждений Нижнего Тагила будет выделено более 1,7 млрд рублей. Уже завершены работы по капитальному и текущему ремонту в двенадцати больницах города на общую сумму 1,1 млрд рублей.

Кроме того, закуплено 203 единицы медицинского оборудования на общую сумму 571,6 млн рублей. Среди приобретённого оборудования — система компьютерной томографии и два диагностических рентгеновских комплекса.

В этом году за счёт областного бюджета планируется поставить в больницы города ещё 40 единиц медицинской техники на общую сумму 58,2 млн рублей. Также будет приобретён аппарат для флюорографии и 15 стоматологических установок.

Принято решение объединить городские больницы № 4 и № 1, а также санаторий «Руш». Новое учреждение будет называться «Нижнетагильская областная больница». В корпусах ГБ № 4, где расположены региональные сосудистые центры, планируется увеличить количество коек для лечения пациентов с сосудистыми и гематологическими заболеваниями.

На базе бывшей ГБ № 1 будет усилен профиль пульмонологии и реанимации. Также планируется создать единый центр, который объединит травматологию, нейрохирургию, отоларингологию, офтальмологию и реабилитацию. Это позволит организовать комплексное лечение пациентов на всех этапах — от неотложной помощи до реабилитации.

Также будут объединены три поликлиники: № 4 на Новострое, № 3 на Липовом тракте и Горноуральская районная поликлиника. Все женские консультации города войдут в состав Демидовской больницы, которая будет объединена с перинатальным центром.

Представители Минздрава заверили, что слияние учреждений не повлияет на качество и доступность медицинской помощи для жителей Нижнего Тагила и Горнозаводского округа, сообщает пресс-служба гордумы Нижнего Тагила.