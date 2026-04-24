«Резко развернулся и побежал обратно». На Вые 21-летний водитель без прав сбил неадекватного пешехода на переходе 

Накануне, 23 апреля, около 20:35 на Вые произошло ДТП, в результате которого пострадал пешеход. Как сообщает Госавтоинспекция Нижнего Тагила,​ 21-летний водитель на ВАЗ-2115 у дома № 26 на улице Космонавтов сбил 36-летнего мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Удар был такой силы, что лобовое стекло машины оказалось разбито.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что автомобилем управлял местный житель, не имеющий права управления транспортным средством. К административной ответственности за нарушение ПДД РФ он ранее привлекался 3 раза. В момент ДТП был трезв.

«Мужчина пояснил полицейским, что пешехода видел, он собирался переходить проезжую часть по пешеходному переходу, потом повернулся спиной. Водитель решил, что он передумал, и продолжил движение транспортного средства. Неожиданно пешеход резко развернулся и побежал через проезжую часть. Водитель предпринял меры к остановке автомобиля, но избежать наезда не удалось», — рассказали в дорожной полиции.

Пострадавшего госпитализировали в горбольницу № 1. На водителя составили протокол за езду без прав. Организована проверка.