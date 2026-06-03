Тагильчане «оценили» новость о награждении Владислава Пинаева медалью от ФСИН

Накануне пресс-служба ГУ ФСИН по Свердловской области выпустила релиз о том, что глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев награждён серебряной медалью ФСИН «За вклад в развитие уголовно-исполнительной системы России». Награду мэру лично вручил начальник ГУФСИН России по Свердловской области генерал-лейтенант внутренней службы Александр Фёдоров в ходе рабочей встречи.

«Награда стала признанием заслуг главы города в поддержке учреждений уголовно-исполнительной системы и развитии конструктивного взаимодействия между муниципалитетом и пенитенциарным ведомством. Учреждения пенитенциарной системы региона активно участвуют в экономической и культурной жизни города. В Нижнем Тагиле установлены остановочные комплексы и элементы для системы ЖКХ, произведённые в учреждениях УИС, дислоцированных в городе», — отметили в ведомстве.

В комментариях на сайтах и в пабликах городских СМИ тагильчане неоднозначно отнеслись к такой награде. Многие отметили вульгарный внешний вид «золотых» остановок, а также напомнили о строительстве нескольких исправительных центров. Другие попытались пошутить, что время сейчас такое, когда мэры сами нередко оказываются на скамье подсудимых.

«Эти остановки — уродство. Только человеку с больной фантазией пришло бы в голову такое уродство слепить и поставить».

«Четыре исправительных центра в черте города плюс строительство крупнейшего в регионе УФИЦ. Наш мэр делает всё для выдавливания коренного населения города. Самое главное, что он-то не живёт в Тагиле. Будем ждать очередную медальку за выборную кампанию осенью».

«”Золотые” остановки — позорище города. А тут медаль. Нет слов».

«Мэр натыкал УФИЦ везде по городу и беспонтовые эти остановки по 300К. Ни от тех, ни от других толку почти нет. Выгода только у мэра и колоний».

«Товарищ надеется, что сотрудники ФСИН потом вспомнят всё хорошее и смягчат условия содержания».

«Вот будет хохма, если вдруг окажется, что этот награждённый поедет туда остановки мастырить самостоятельно».

Отметим, что в пресс-службе администрации Нижнего Тагила об этом событии скромно умолчали.