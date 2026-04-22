В Свердловской области с 1 сентября сократится время продажи алкоголя

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области на пленарном заседании 21 апреля приняли закон, ужесточающий правила продажи алкоголя в регионе. Согласно новым нормам, с 1 сентября 2026 года реализация спиртных напитков в магазинах и заведениях общепита, находящихся в жилых домах, будет ограничена временными рамками с 9:00 до 22:00. Кроме того, в три дня в году продажа алкоголя будет полностью запрещена.

В тексте закона указано, что розничная продажа алкогольной продукции будет запрещена в период с 22:00 до 9:00 ежедневно (ранее — с 23:00 до 8:00). Также установлен запрет на продажу спиртного в День защиты детей (1 июня), День знаний (1 сентября или в другую дату начала учебного года) и во вторую субботу сентября, который объявлен днём трезвости.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер, поддержавший сокращение времени продажи алкоголя, ранее высказывался против полного запрета, отмечая, что «страна это уже проходила, ни к чему хорошему это не приведёт». Новые правила затронут 993 организации, однако для кафе и ресторанов с залом площадью более 30 кв. м. сделано исключение.

Главный нарколог области Антон Поддубный поддержал ограничения, считая их важным шагом на пути к «формированию общественного здоровья и долголетия». Закон вступит в силу 1 сентября 2026 года.