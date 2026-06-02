В Нижнем Тагиле завершены поиски 35-летней Татьяны Алыповой

В Нижнем Тагиле завершились поиски 35-летней Татьяны Алыповой, пропавшей 18 мая. Как ранее рассказала СМИ её сестра, перед исчезновением Татьяна общалась по телефону с бывшим и упомянула, что у неё появился новый мужчина.

Татьяна планировала устроиться на работу обходчиком путей на Свердловскую железную дорогу. Она два месяца проходила стажировку и готовилась к профессиональному экзамену, но не явилась в назначенный день, пишет Е1. В итоге Татьяна нашлась живой и здоровой.

«В полиции у неё взяли объяснение и сфотографировали. Следователь отправил мне фото», — рассказала изданию сестра.

В полиции Нижнего Тагила подтвердили, что женщина нашлась и находится в безопасности.

«Противоправных действий в отношении неё не совершалось», — отметили в МУ МВД «Нижнетагильское».