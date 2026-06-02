Владельцы iPhone в России останутся без 5G. Запуск сотовой связи пятого поколения в стране возможен уже этим летом

В России владельцы смартфонов корпорации Apple скорее всего не получат доступ к сотовой связи формата 5G.

«Вероятность того, что 5G заработает на iPhone россиян, близка к нулю. Это одни из немногих аппаратов, поддерживающих диапазон частот, который предполагается использовать в РФ, но на практике работать в сетях пятого поколения он не будет, поскольку компания не поддерживает никаких контактов с нашими операторами. В результате сертификация и настройка смартфонов для работы в отечественных сетях остаются невозможными», — рассказал «Известиям» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Корпорация жестко контролирует применение в iPhone тех или иных функций, в том числе сотовой связи. Операторы в индивидуальном порядке должны предоставлять ей доказательства того, что 5G или другой стандарт будут работать на её смартфонах корректно.

По данным опрошенных изданием экспертов, запуск сотовой связи пятого поколения в России возможен уже этим летом. Однако повсеместного распространения сетей 5G в России в скором времени не произойдёт, на это потребуется не менее двух лет.