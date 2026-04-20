Сотовые операторы хотят брать деньги за регистрацию телефонов, чтобы привлечь дополнительные ресурсы для перехода на российские технологии

Крупнейшие российские операторы сотовой связи хотят брать деньги за внесение мобильных устройств в базу IMEI — с таким предложением они обратились в Минцифры РФ.

«Перед отраслью остро встали вопросы по переходу на отечественные решения, а это большие расходы. Такие проекты в силу высокой закредитованности операторов и высокой ключевой ставки невозможно реализовать в долг. Отсутствие дополнительных источников дохода вынуждает компании сокращать инвестиционные программы», — объяснили «Известиям» связисты необходимость такой меры.

Кроме привлечения дополнительных ресурсов, предполагается, что реализация инициативы позволит сократить объёмы «серого» импорта, поскольку устройства, не зарегистрированные в системе, не смогут работать на территории России.

IMEI — это уникальный 15-значный код, который производители присваивают всем гаджетам. С его помощью операторы определяют, какой аппарат находится в их сети, и могут отслеживать его местоположение.

По мнению экспертов, фактически расходы будут переложены на конечных пользователей или продавцов, которые включат платёж в стоимость устройств. Такая практика уже применяется в ряде стран СНГ, где регистрация одного телефона обходится покупателям примерно в 500–700 рублей.