Тагильские хирурги спасли от инвалидности мужчину, у которого отказали ноги из-за грыжи

Благодаря слаженной работе нейрохирургов и анестезиологов городской больницы № 1 Нижнего Тагила удалось предотвратить инвалидности у 35-летнего мужчины. У пациента весом 150 кг была выявлена межпозвоночная грыжа, что привело к параличу ног и нарушению функций тазовых органов. Ситуация требовала срочного хирургического вмешательства.

Из-за сложной анатомии дыхательных путей пациента врачи оценили операционные риски как крайне высокие: существовала опасность недостаточной вентиляции лёгких, критического снижения уровня кислорода в крови и, как следствие, гипоксии мозга. Только индивидуально разработанная тактика анестезии позволила нейрохирургу Данзану Молонову и анестезиологу-реаниматологу Асламу Абдуеву успешно провести операцию, которая продолжалась около полутора часов и прошла без осложнений.

В первые часы после операции пациент перестал ощущать боль, функции тазовых органов восстановились через 10 дней, а после курса лечения подвижность ног вернулась. На данный момент мужчина чувствует себя хорошо и уверенно ходит. Его выписали из больницы, и он продолжит реабилитацию дома под наблюдением местных специалистов.

«Время — критически важный фактор в медицине. Современное оборудование, слаженная работа и опыт наших врачей — вот три кита, на которых держится доступность качественной помощи жителям региона. Опыт и мастерство специалистов, подкреплённые технической оснащённостью, позволяют спасать жизни и сохранять здоровье пациентов на местном уровне», — сказал главный врач городской больницы № 1 Нижнего Тагила Константин Нечаев.