В Нижнем Тагиле директор по производству АО «Уралкриомаш» признан виновным в гибели работника из-за нарушения требований охраны труда

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила вынес обвинительный приговор по уголовному делу о нарушении требований охраны труда, повлекшем гибель сотрудницы предприятия.

По версии следствия, уже бывший директор по производству в АО «Уралкриомаш» Александр Сикритов, являвшийся ответственным за охрану труда, нарушил правила организации дополнительных работ на предприятии.

В июле 2025 года на территории завода проводились работы по ручной очистке производственных ёмкостей. Для выполнения этих задач были привлечены сотрудники из других подразделений, хотя такие обязанности не были предусмотрены их должностными инструкциями.

Одна из работниц, поднимаясь по временной лестнице, потеряла равновесие и упала на бетонное покрытие, получив закрытую черепно-мозговую травму, от которой скончалась.

Суд установил, что нарушения заключались в недостаточной организации работ, отсутствии контроля за соблюдением требований охраны труда и невыполнении мер по обеспечению безопасности. Александр Сикритов был признан виновным по ч. 2 ст. 143 УК РФ и приговорён к исправительным работам сроком на 1,5 года с удержанием 15% заработка в пользу государства.

Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба судов Свердловской области.