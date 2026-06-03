В Нижнем Тагиле огонь уничтожил два частных дома на улице Свердлова. Пострадавшие семьи рассказали АН «Между строк» свои версии причин пожара 

В понедельник, 1 июня, ранним утром на улице Свердлова в Нижнем Тагиле произошёл крупный пожар — огонь уничтожил сразу два частных жилых дома № 79 и № 81, где проживали семьи Андреевых и Пермяковых. Точную причину пожара сейчас устанавливают дознаватели МЧС, но известно, что очаг возгорания находился в сарае на участке Пермяковых, после чего огонь перекинулся на дом Андреевых.

В редакцию АН «Между строк» за помощью обратилась жена сына пенсионеров Виктора и Натальи Андреевых и рассказала подробности произошедшего.

По её словам, около 6:20 загорелся сарай на участке соседей. В момент пожара супруги спали, пока их не разбудил пожарный.

«Огонь разгорелся с такой силой, что перекинулся на наш дом, который мы строили всю свою жизнь, который является нашим единственным жильём. Дом сгорел дотла, не осталось ничего. Мы с мужем на пенсии, мне 66 лет, а мужу 71 год. У мужа обгорела левая рука, когда он пытался спасти из огня собаку и кошку», — процитировала сноха хозяйку дома № 79 Наталью.

По словам родственников, пенсионеры лишились единственного жилья, за которое ещё не выплачен кредит. Сейчас у Виктора и Натальи нет средств на восстановление дома.

По мнению внучки Виктора и Натальи, на участке Пермяковых отдельно в пристрое проживал пожилой мужчина, которого они оставляли без присмотра.

«Рано утром сосед поджёг сарай. Как это конкретно произошло, мы не знаем. Но, как нам сказала хозяйка дома № 81 Анастасия, когда она в 6 часов вышла в огород выпустить кошек, то обнаружила, что дедушка стоит в горящем сарае, поливая вокруг себя водой. В тот момент его одежда и ноги горели, она начала его тушить, а после побежала за одеждой и паспортами. А в это время пламя уже перекинулось на наш дом. По поводу отселения его в сарай: у деда был отдельный пристрой в огороде, где ему выделили комнату, а рядом с пристроем находился сарай. Все постройки были из дерева, поэтому моментально всё и вспыхнуло», — рассказала АН «Между строк» внучка пожилой пары.

Журналист АН «Между строк» связался с Анастасией Пермяковой, которая вместе с мужем и дочерью проживала в доме № 81 на улице Свердлова.

«У дедушки было полностью отдельное помещение — своя ванная, комната, кухня, фактически отдельный домик. То есть у нас двойной дом. У дедушки деменция, но по документам он дееспособный, поэтому мы за ним присматривали. В тот день я встала в 6 утра — никого не было, он обычно в это время вообще спит. А в 6:25 я увидела, что он стоит возле сарая, а сарай уже горит. Я выбежала, включила кран — он рядом с сараем, но напора воды почти не было. Дедушка сам горел, я его потушила, потом побежала к дочери сказать, что надо вызвать пожарных и вытаскивать вещи. Приехали пожарные, стали сначала тушить дом соседей. Только когда приехал второй пожарный расчёт, начали тушить и наш дом тоже. У нас в доме сгорело всё. Дедушка не является нашим родственником. Я так понимаю, сейчас со стороны Андреевых пишут, будто мы его скрывали где-то там в огороде. Это неправда. Он жил в отдельном домике, и все его знали. Он прожил там почти 20 лет — столько же, сколько мы живём в этом доме. Просто после инсульта ему стало хуже. Мы уже в июле готовили его к тому, чтобы отправить в дом престарелых, потому что он начал чудить. Все электроприборы у него были убраны, доступа к спичкам не было. Поэтому я до сих пор не понимаю, что он там сделал. Когда приходил дознаватель, мы вместе всё осматривали. В сарае была только лампочка, но проводка от неё не могла стать причиной пожара. Был какой-то поджог. Но чем и как он это сделал — мы так и не нашли. У него деменция: иногда он полностью в здравом уме — узнаёт всех, разговаривает, сам расписывается за пенсию. А потом как будто что-то переключается в голове. Спрашивать его о случившемся было бесполезно. У него никого нет. Мы все эти годы жили вместе, совместно вели хозяйство, были для него как семья. Поэтому и не сдавали его никуда раньше — следили, получали лекарства. Но в последнее время стало понятно, что нужен пансионат. При этом по документам он дееспособный, а мы не опекуны, поэтому без его согласия ничего сделать не могли. С врачами тоже всё очень сложно — просто так их не вызвать. Всё это проблематично и очень сложно», — рассказала АН «Между строк» хозяйка сгоревшего дома.

Сейчас обе семьи нуждаются в помощи — как материальной, так и бытовой. Связаться с семьёй Андреевых можно по телефону +7 (909) 028-24-49 (Наталья), с семьёй Пермяковых — по номеру +7 (922) 605-40-33 (Анастасия).



