В Нижнем Тагиле суд определился с компенсацией пенсионерке, чью квартиру сожгли двое пироманов

Ленинский районный суд Нижнего Тагила рассмотрел гражданское дело о взыскании компенсации морального вреда в пользу местной жительницы.

Напомним, в ночь на 1 октября 2024 года в Нижнем Тагиле на улице Красноармейской, 57, произошёл пожар в квартире, в результате которого пострадала 78-летняя пенсионерка и погибла её кошка. По словам сына женщины, злоумышленники залили горючее между входными дверями квартиры и подожгли.

В итоге суд назначил 19-летним Илье Пастухову и Савелию Русских наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение имущества путём поджога). При этом коллегией присяжных заседателей подсудимые были оправданы по обвинению в покушении на убийство. Парней арестовали в зале суда.

Вопрос о полном возмещении морального вреда был выделен в отдельное гражданское производство.

В ходе судебного разбирательства судом установлено, что ответчики в добровольном порядке частично компенсировали причинённый вред. Пастуховым было выплачено 675 тысяч рублей, Русских — 250 тысяч рублей. Материальный ущерб, оценённый в почти 375 тысяч рублей, возмещён поджигателями в полном объёме.

«Оценив степень физических и нравственных страданий потерпевшей, а также фактические обстоятельства происшествия, суд определил справедливый размер компенсации морального вреда в сумме 1 млн рублей. Суд решил взыскать с Пастухова в пользу потерпевшей оставшуюся часть компенсации в размере 12,5 тысяч рублей, а с Русских — 427,5 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда Нижнего Тагила.

Решение суда не вступило в законную силу.