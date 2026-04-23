В Нижнем Тагиле пенсионер напился, поехал кататься на автомобиле и перевернулся

Накануне, 22 апреля, около 17:40 в дежурную группу отдела Госавтоинспекции Нижнего Тагила поступило сообщение о ДТП на Вагонке.

Оказалось, полицию вызвали прибывшие на место сотрудники скорой помощи. Как сообщили в Госавтоинспекции, у дома № 45 на улице Джамбула 67-летний мужчина за рулём Mitsubishi не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся.

По результатам проведённого медосвидетельствования у мужчины количество спирта в выдыхаемом воздухе составило 0,684 мг/л, что соответствует опьянению лёгкой степени. На водителя был составлен протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, а автомобиль был эвакуирован на штрафстоянку. Теперь ему грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет.