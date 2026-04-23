Тюнинг-ателье из Екатеринбурга заплатит тагильчанину 390 тысяч рублей за некачественную оклейку автомобиля

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес решение по гражданскому делу в отношении владельца екатеринбургского тюнинг-ателье.

В октябре 2024 года тагильчанин Руслан обратился в компанию ответчика, где за 261 тысячу рублей ему должны были оклеить защитной плёнкой кузов и лобовое стекло автомобиля BMW X7.

Качеством работ по оклейке лобового стекла мужчина остался доволен, однако на плёнке, которой был покрыт кузов, были видны разрывы, несостыковки и пузыри. Ещё одной причиной недовольства клиента стал полностью разряженный аккумулятор автомобиля.

Предприниматель решать вопрос в досудебном порядке отказался, и Руслан обратился в суд. В иске он потребовал вернуть деньги за оклейку кузова, а именно 240 тысяч рублей, а также взыскать компенсацию морального вреда. Доводы истца были подтверждены фотографиями и признаны судом обоснованными.

Владелец тюнинг-ателье в суд не явился. Заочным решением Тагилстроевского районного суда иск владельца автомобиля был удовлетворён в полном объёме. С предпринимателя взыскали 240 тысяч рублей за некачественную услугу, 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также штраф в пользу потерпевшего за неурегулирование ситуации в досудебном порядке в размере половины от присуждённой суммы — 130 тысяч рублей.

Решение суда в законную силу не вступило.