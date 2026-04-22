Доля молодёжи в российской обрабатывающей промышленности сократилась до 12%

За 10 лет доля молодых сотрудников в возрасте до 30 лет в обрабатывающей промышленности сократилась с 22% до 12%, пишут «Известия» со ссылкой на исследование консалтинговой компании «Яков и партнёры» и данные ВНИИ труда.
К 2029 году отрасли, испытывающей наибольшую потребность в замещении кадров среди всех секторов экономики, может понадобиться около 3 млн сотрудников и 1,4 млн, только для того, чтобы заменить уходящих на пенсию. Либо увеличить среднегодовые темпы роста производительности труда в 5,5 раза (с 0,5 до 2,9%). При этом только 27% выпускников колледжей остаются в профессии спустя три года после окончания обучения. А доля кадров в возрасте старше 60 лет выросла на 60% (на конец 2024 года таких сотрудников насчитывалось 829 тысяч).
Средний возраст сотрудника в обрабатывающей промышленности сегодня составляет 43,3 года.
«Параллельно с промышленностью рост кадровой потребности ожидается и в других отраслях: в транспортировке и хранении, гостиницах и общепите, здравоохранении, строительстве и образовании», — сказано в отчёте ВНИИ труда.
В целом в российской промышленности не хватает 21% операторов по управлению технологическими процессами в химическом производстве, 41% слесарей-сборщиков механических машин, 57% станочников и наладчиков металлообрабатывающих станков, 89% швей и вышивальщиц.
Напомним, в апреле 2023 года тогдашний глава Свердловской области Евгений Куйвашев на годовом собрании Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП), которое прошло в Нижнем Тагиле, сообщил, что предприятиям региона не хватает 15 тысяч рабочих кадров.