Евгений Куйвашев: Предприятиям Свердловской области не хватает 15 тысяч рабочих

В Свердловской области существует дефицит в 15 тысяч рабочих кадров. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев на годовом собрании Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП), которое прошло в Нижнем Тагиле. Основная тема собрания — перспективы развития экономики и стратегии развития предприятий в текущих экономических условиях.

«В области есть дефицит около 15 тысяч рабочих кадров. Сегодня, количество вакансий на предприятиях превышает количество безработных. Потребность в кадрах в обрабатывающем секторе превышает предложение более чем в шесть раз. По некоторым специальностям спрос превышает предложение в десятки раз. А самая востребованная специальность сегодня — токарь», — отметил в своём выступлении губернатор.

Он обратился к президенту Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александру Шохину с просьбой передать на федеральный уровень предложение о предоставлении отсрочки от армии выпускникам высших и средних профессиональных учебных заведений, которые трудоустраиваются на оборонных и смежных с ними предприятиях региона.

По словам губернатора, для преодоления проблемы дефицита кадров в Свердловской области реализуются проекты по профориентации «Уральская инженерная школа», «Билет в будущее» и «Профессионалитет».

В общем годовом собрании приняли участие президент СОСПП Дмитрий Пумпянский, президент РСПП Александр Шохин, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель совета директоров рейтингового агентства «Эксперт РА» Игорь Юргенс, вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов, председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, руководители крупных предприятия региона.