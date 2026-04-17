Тагильские выходные топ-6: батл тостов, игры в шпиона, квартирник, анимационное шоу, рок-концерт и курьёзные истории от артистов драмтеатра

О том, чем заняться с 17 по 19 апреля

«Вы посмотрите на него, врёт и краснеет!» — говорила мама шестилетнему Серёже, из которого мечтала вырастить депутата. На у а мы, как всегда, рады предложить вам подборку увлекательных событий, которые пройдут в Нижнем Тагиле в эти выходные. Выбирайте, куда пойти и интересно провести время.

«Библионочь-2026» (6+)

17 апреля с 18:00 до 22:00

в Центральной городской библиотеке

Центральная городская библиотека Нижнего Тагила присоединится к ежегодной Всероссийской акции «Библионочь-2026», которая пройдет под общим девизом «Единство народов — сила России!». Посетители станут полноправными участниками процесса и смогут побывать в гостях у удмуртов, марийцев, тувинцев и даже заглянуть к кумандинцам. Желающим предложат попробовать блюда национальных кухонь, послушать традиционные мотивы, освоить язык, почитать легенды и сказки. Также тагильчан ждёт квест «Проклятье якутского шамана», мастер-классы, батл тостов, игры, дефиле и многое другое. Вход свободный.

«Игровое расследование “Шпионы и детективы”» (16+)

18 апреля в 14:00

в библиотеке № 10, улица Ильича, 31

В библиотеке пройдёт молодёжное игровое расследование «Шпионы и детективы» — игра, где участники примерят роли тайных агентов и сыщиков, будут искать улики, расшифровывать послания и вычислять предателя. Приходите проверить логику и интуицию в атмосферной игре. Вход свободный.

«Как прекрасен этот мир: квартирник» (12+)

18 апреля в 17:00

в культурном центре «Дом Окуджавы»

В культурном центре состоится концерт музыкантов, выступающих необычным составом: к Марии Каренгиной и Галине Долговой из трио «Без сомнения» в этот вечер присоединится президент нижнетагильского клуба авторской песни «Зеленая лампа» Дмитрий Обухов — так родилось оригинальное название коллектива «Три четверти». Зрителей ждёт душевная программа, в которой прозвучат как любимые песни, знакомые каждому: «Александра», «Непогода», «Ах, этот вечер», — так и авторские композиции Дмитрия Обухова, Сергея Фещенко и Владислава Шадрина в сольном исполнении участников коллектива. Необходима предварительная регистрация. Стоимость билета — 500 рублей.

Игры с аниматором для детей (0+)

18 апреля с 16:00 до 18:00

в ТРЦ «Депо», зелёная лужайка

Организаторы приглашают на бесплатные игры с аниматором. 18 апреля маленьких гостей ждёт встреча с Фиксиками и поролоновое шоу.

Рок-концерт группы «Резервная копия» из Екатеринбурга (18+)

18 апреля в 20:00

в баре «Гора»

«Резервная копия» — это самобытный рок-коллектив из Екатеринбурга, сочетающий в своём творчестве насыщенное роковое звучание, интеллектуальные тексты с тонкой иронией и многослойными образами, а также выразительный вокал солиста, основателя группы и автора песен — Евгения Батенщикова.

Творческая встреча с артистами драмтеатра (12+)

19 апреля в 15:00

в выставочных залах музей-заповедника

Тагильчан ждут живые истории и магия закулисья от артистов Нижнетагильского драматического театра. В гостях: Таиса Шаяхматова, Александр Швендых и Василий Мещангин. Необходима предварительная регистрация. Стоимость участия: льготный билет — 120 рублей, полный билет — 160 рублей.