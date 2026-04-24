В Нижнем Тагиле 19-летней девушке-водителю без прав, погубившей в ДТП троих человек, дали 8 лет колонии-поселения

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по уголовному делу в отношении 19-летней жительницы города Советский (ХМАО-Югра) Полины П.

Напомним, 12 июля прошлого года около 5:00 девушка, управляя автомобилем Subaru Forester без прав, нарушила правила дорожного движения и выехала на встречную полосу на трассе под Нижним Тагилом, где столкнулась с автомобилем Lada Granta под управлением 58-летнего мужчины. В результате аварии две пассажирки — 65 и 59 лет — и водитель отечественного автомобиля скончались.



Изначально в Госавтоинспекции Свердловской области заявляли, что в момент аварии за рулём Subaru находился 54-летний отец девушки, с которым она направлялась из родного города в Курган. Однако потом оказалось, что в течение поездки отец передал управление дочери, только обучающейся в автошколе. Сам мужчина также получил серьёзные травмы в результате столкновения. С момента ДТП семья виновницы выплатила родственникам погибших около 1,5 млн рублей моральной компенсации. Несмотря на это, семьи погибших настаивали на самом строгом наказании для девушки, которое могло дойти до 15 лет тюрьмы.

Ленинский районный суд признал Полину П. виновной по п. «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, не имея права управления транспортными средствами, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц) и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии-поселении.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Отметим, что сегодня, 24 апреля, судом была зарегистрирована апелляционная жалоба на решение со стороны защиты.