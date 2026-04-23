Руководство полиции Нижнего Тагила не стало комментировать скандал в Общественном совете при ведомстве

Руководство МУ МВД России «Нижнетагильское» воздержалось от комментариев на официальный запрос АН «Между строк» о «конфликте интересов», связанном с Общественным советом при ведомстве. В начале апреля мы попросили врио начальника Венера Гафарова дать оценку конфликту между бывшей журналисткой «Тагил-ТВ», секретарём совета Анной Кизиловой и старшим специалистом группы по связям со СМИ тагильской полиции Анастасией Семешко. В итоге Анастасия в мессенджере ответила, что они не будут комментировать ситуацию.

Напомним, о том, что любимая многими тагильчанами ведущая Анна Кизилова, проработавшая в кадре 15 лет, покидает «Тагил-ТВ», стало известно в эфире итогового выпуска новостей 16 марта, где она попрощалась со зрителями. Позже журналистка рассказала АН «Между строк», что причиной ухода с телевидения стал «конфликт интересов», связанный с Общественным советом при МУ МВД России «Нижнетагильское» и формированием нового созыва.

В прошлом составе совета Анна была секретарём и была готова продолжать эту общественную работу. Формирование нового состава завершилось на днях. Поскольку Анна Кизилова более не представляет телекомпанию «Тагил-ТВ», она не смогла войти в совет.

«В начале марта мне выдали уведомление о прерывании со мной трудового договора с формулировкой: “В соответствии со статьёй 288 Трудового кодекса РФ о прекращении заключённого с Вами трудового договора (на условиях внешнего совместительства) в связи с постоянным переводом на занимаемую Вами должность работника учреждения, для которого эта работа будет являться основной". Через две недели я вынуждена была уйти. Решение о прерывании со мной контракта принято в связи с конфликтом интересов, связанным с Общественным советом при МУ МВД России “Нижнетагильское” и формированием нового созыва. По словам директора “Тагил-ТВ” Владислава Волынского, увольнение связано с моей работой в совете, которая якобы привела к проверке полиции в отношении “Тагил-ТВ” и возможному привлечению к ответственности журналиста и оператора телекомпании. Однако официальных документов о проверке представлено не было, всё было только на словах», — ранее рассказала АН «Между строк» Анна Кизилова.

3 апреля, информационное агентство «Сигнал Урал» опубликовало материал, в котором говорится, что инициатором увольнения Анны с городского телеканала является старший специалист группы по связям со СМИ МУ МВД «Нижнетагильское» Анастасия Семешко.

«К сожалению, со специалистом группы по связям со СМИ Анастасией Семешко у нас отношения не сложились. Вероятно, это было связано с тем, что её не устраивало, что мы придумывали мероприятия вместе с сотрудниками полиции разных служб, но к организации её не привлекали. Но этого и не требуется, поскольку Общественный совет не подчиняется пресс-группе», — рассказала ИА «Сигнал Урал» Анна Кизилова.

Как рассказала АН «Между строк» Анна Кизилова, ситуация обострилась после того, как съёмочная группа «Тагил ТВ» посетила изолятор временного содержания.

«Конфликт с пресс-службой произошёл из-за посещения изолятора, который находится на Островского. Сотрудниками полиции были организованы две экскурсии для студентов из разных учебных заведений — в разные дни, чтобы разные телекомпании смогли снять разные сюжеты. В первый день пришли журналисты “Телекон” и студенты, присутствовала и Анастасия. Ей было дано письменное указание осветить обе экскурсии. Однако на вторую она не явилась. Потом она позвонила редактору “Тагил-ТВ” и спросила, как мы вообще попали на территорию ИВС и кто дал разрешение на съёмку. Но журналисты телекомпании, понятно, что не по воздуху туда прилетели. Они пришли, ждали пресс-службу, но она не явилась. Тогда сотрудники полиции пустили их на территорию, и они сняли экскурсию для студентов. После этого уже редактор “Тагил-ТВ” позвонила мне и сказала: “Аня, нам позвонила Анастасия Семешко и отругала нас”. После этого я сообщила всему Общественному совету, что больше не буду сама организовывать никакие сюжеты для “Тагил-ТВ”. Анастасия Семешко вместе с заместителем начальника отдела полиции № 21 Элиной Балуца (Элина Балуца — бывший руководитель пресс-группы полиции Нижнего Тагила и бывший начальник Анастасии) сделали скриншот этого сообщения, пришли с ним к директору телекомпании и задали вопрос: “А что, “Тагил-ТВ” теперь вообще нас не будет снимать?” Хотя я такого не говорила — я сказала, что не буду заниматься организацией», — рассказала АН «Между строк» тагильчанка.

По словам Анны, Анастасия Семешко и Элина Балуца также сообщили директору «Тагил-ТВ» Владиславу Волынскому, что в отношении оператора и корреспондента проводится проверка. Однако Анна предполагает, что проверка в отношении телекомпании невозможна — она может проводиться только в отношении сотрудников полиции, допустивших съёмочную группу.

«Всё происходило в сопровождении сотрудников полиции, поэтому к “Тагил-ТВ” претензий быть не может. Но Анастасия и Элина преподнесли директору всё совершенно иначе. При этом проверки никакой и не было. Никто её не проводил, и даже не организовывал. Когда начался разговор, я спросила у директора: “Вы хотите, чтобы я уволилась?” Он ответил, что да. Я сказала, что подумаю, но заявление по собственному желанию писать отказалась. Позже мне выдали уведомление о прерывании со мной трудового контракта. Сначала документы были оформлены с ошибкой в отчестве, я подписывать не стала. Затем всё исправили, я подписала документ и через две недели ушла. Я пыталась объяснить директору ситуацию, но он сказал, что я всё вру. С ним также разговаривал председатель Общественного совета, звонил бывший начальник тагильской полиции, но он сказал: “Нет, всё это неправда”. Получается, что, по его мнению, правду говорят только Элина и Анастасия», — поясняет Кизилова.

После её ухода программу «Решение» (16+), которую вела Анна, а также её полставки редактора отдали журналистке Олесе Культиковой. Представителем телеканала в Общественном совете при МУ МВД России «Нижнетагильское» стал главный редактор Олег Шкварков.

Новым председателем совета избрали главного редактора «Пригородной газеты» Елену Бессонову. Её заместителем назначили директора Нижнетагильского цирка Руслана Марчевского, а секретарём стала председатель Нижнетагильской городской организации профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ Анна Ильина.

Также в состав совета вошли: главный редактор телекомпании «Телекон» Ольга Белорыбкина, руководитель отряда «Юнармия» кадетской школы № 21 Николай Евграфов, епископ Нижнетагильский и Невьянский Мелитон, вице-президент федерации шахмат Нижнего Тагила Леонид Мартюшев, начальник штаба местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Александр Меркушев, директор Фонда поддержки ветеранов и сотрудников правоохранительных органов Павел Пахомов, заместитель директора Нижнетагильского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Татьяна Пинаева, председатель общественно-спортивной организации «Магнум-2008» по практической стрельбе из пистолета Сергей Силяев, президент федерации спортивного ориентирования Нижнего Тагила Анатолий Толстов, директор спортивной школы олимпийского резерва «Уралец» Алексей Хамзин, ветеран педагогического труда Нина Хохлова, главный редактор радиостанции «Экорадио» Илона Шейнина, член Союза журналистов России, президент федерации фигурного катания на коньках Свердловской области Владислав Уткин и директор школы № 100 Дмитрий Язовских.