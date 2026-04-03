Шерше ля фам в погонах? Экс-ведущая «Тагил-ТВ» Анна Кизилова назвала фамилию коллеги, которая может стоять за её увольнением с муниципального канала 

Стали известны подробности «конфликта интересов», связанного с бывшей журналисткой «Тагил-ТВ» Анной Кизиловой и Общественным советом при МУ МВД России «Нижнетагильское».

Напомним, о том, что любимая многими тагильчанами ведущая Анна Кизилова, проработавшая в кадре 15 лет, покидает «Тагил-ТВ», стало известно в эфире итогового выпуска новостей 16 марта, где она попрощалась со зрителями. Позже журналистка рассказала АН «Между строк», что причиной ухода с телевидения стал «конфликт интересов», связанный с Общественным советом при МУ МВД России «Нижнетагильское» и формированием нового созыва.

В прошлом составе совета Анна была секретарём и была готова продолжать эту общественную работу. Формирование нового состава завершилось на днях. Поскольку Анна Кизилова более не представляет телекомпанию «ТагилТВ», она не может входить в совет.

«В начале марта мне выдали уведомление о прерывании со мной трудового договора с формулировкой: “В соответствии со статьёй 288 Трудового кодекса РФ о прекращении заключённого с Вами трудового договора (на условиях внешнего совместительства) в связи с постоянным переводом на занимаемую Вами должность работника учреждения, для которого эта работа будет являться основной". Через две недели я вынуждена была уйти. Решение о прерывании со мной контракта принято в связи с конфликтом интересов, связанным с Общественным советом при МУ МВД России “Нижнетагильское” и формированием нового созыва. По словам директора “Тагил-ТВ” Владислава Волынского, увольнение связано с моей работой в совете, которая якобы привела к проверке полиции в отношении “Тагил-ТВ” и возможному привлечению к ответственности журналиста и оператора телекомпании. Однако официальных документов о проверке представлено не было, всё было только на словах», — ранее рассказала АН «Между строк» Анна Кизилова.

Сегодня, 3 апреля, информационное агентство «Сигнал Урал» опубликовало материал, в котором говорится, что инициатором увольнения Анны с городского телеканала является старший специалист группы по связям со СМИ МУ МВД «Нижнетагильское» Анастасия Семешко.

«К сожалению, со специалистом группы по связям со СМИ Анастасией Семешко у нас отношения не сложились. Вероятно, это было связано с тем, что её не устраивало, что мы придумывали мероприятия вместе с сотрудниками полиции разных служб, но к организации её не привлекали. Но этого и не требуется, поскольку Общественный совет не подчиняется пресс-группе», — рассказала ИА «Сигнал Урал» Анна Кизилова.

Как рассказала АН «Между строк» Анна Кизилова, ситуация обострилась после того, как съёмочная группа «Тагил ТВ» посетила изолятор временного содержания.

«Конфликт с пресс-службой произошёл из-за посещения изолятора, который находится на Островского. Сотрудниками полиции были организованы две экскурсии для студентов из разных учебных заведений — в разные дни, чтобы разные телекомпании смогли снять разные сюжеты. В первый день пришли журналисты “Телекон” и студенты, присутствовала и Анастасия. Ей было дано письменное указание осветить обе экскурсии. Однако на вторую она не явилась. Потом она позвонила редактору “Тагил-ТВ” и спросила, как мы вообще попали на территорию ИВС и кто дал разрешение на съёмку. Но журналисты телекомпании, понятно, что не по воздуху туда прилетели. Они пришли, ждали пресс-службу, но она не явилась. Тогда сотрудники полиции пустили их на территорию, и они сняли экскурсию для студентов. После этого уже редактор “Тагил-ТВ” позвонила мне и сказала: “Аня, нам позвонила Анастасия Семешко и отругала нас”. После этого я сообщила всему Общественному совету, что больше не буду сама организовывать никакие сюжеты для “Тагил-ТВ”. Анастасия Семешко вместе с заместителем начальника отдела полиции № 21 Элиной Балуца (Элина Балуца — бывший руководитель пресс-группы полиции Нижнего Тагила и бывший начальник Анастасии) сделали скриншот этого сообщения, пришли с ним к директору телекомпании и задали вопрос: “А что, “Тагил-ТВ” теперь вообще нас не будет снимать?” Хотя я такого не говорила — я сказала, что не буду заниматься организацией», — рассказала АН «Между строк» тагильчанка.

По словам Анны, Анастасия Семешко и Элина Балуца также сообщили директору «Тагил-ТВ» Владиславу Волынскому, что в отношении оператора и корреспондента проводится проверка. Однако Анна предполагает, что проверка в отношении телекомпании невозможна — она может проводиться только в отношении сотрудников полиции, допустивших съёмочную группу.

«Всё происходило в сопровождении сотрудников полиции, поэтому к “Тагил-ТВ” претензий быть не может. Но Анастасия и Элина преподнесли директору всё совершенно иначе. При этом проверки никакой и не было. Никто её не проводил, и даже не организовывал. Когда начался разговор, я спросила у директора: “Вы хотите, чтобы я уволилась?” Он ответил, что да. Я сказала, что подумаю, но заявление по собственному желанию писать отказалась. Позже мне выдали уведомление о прерывании со мной трудового контракта. Сначала документы были оформлены с ошибкой в отчестве, я подписывать не стала. Затем всё исправили, я подписала документ и через две недели ушла. Я пыталась объяснить директору ситуацию, но он сказал, что я всё вру. С ним также разговаривал председатель Общественного совета, звонил бывший начальник тагильской полиции, но он сказал: “Нет, всё это неправда”. Получается, что, по его мнению, правду говорят только Элина и Анастасия», — поясняет Кизилова.

После её ухода программу «Решение» (16+), которую вела Анна, а также её полставки редактора отдали журналистке Олесе Культиковой. Представителем телеканала в Общественном совете при МУ МВД России «Нижнетагильское», вероятно, станет главный редактор Олег Шкварков (новый состав совета пока не опубликован).

За годы своей профессиональной деятельности, в том числе и в качестве пиарщика Общественного совета при полиции, Анна была удостоена множеством наград.

Редакция АН «Между строк» направила официальный запрос врио начальника ММУ МВД России «Нижнетагильское» Венеру Гафарову.

Анна Кизилова — многодетная мать, воспитывает троих детей: двух дочерей и сына. Отец мальчика был мобилизован в ноябре 2022 года и продолжает службу в зоне СВО.

В 2020 году Анна Кизилова со старшей дочкой Лизой попали в центр всеобщего внимания, став героями шоу «Видели видео» на Первом канале. Популярность им принесло видео, в котором к Анне во время прямого эфира прибегает дочь со словами: «Мама, тебе эсэмэска пришла». За несколько дней ролик разлетелся по СМИ и соцсетям.