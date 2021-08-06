«Мама, тебе эсэмэска пришла». Телеведущая из Нижнего Тагила рассказала о съёмках в шоу «Видели видео» на Первом канале и жестоких комментаторах, которые обидели дочь

1 февраля 2020 года в эфир Первого канала вышел выпуск шоу «Видели видео», героями которого стали ведущая и журналист «Тагил-ТВ» Анна Кизилова и её дочь Лиза. Популярность им принесло видео, в котором к Анне во время прямого эфира прибегает дочь со словами: «Мама, тебе эсэмэска пришла». За несколько дней ролик разлетелся по СМИ и соцсетям.

Анна — новая героиня нашей рубрики «Я был в телике» о тагильчанах, в разное время принимавших участие в федеральных телешоу, в которой мы рассказываем, как они оказываются в телике, зачем им это нужно и что изменилось в их жизни после этого.

Что за видео?

Анна уже много лет работает журналистом и ведущей на тагильских телеканалах. Прямые эфиры новостных программ всегда проходят вечером, и Анне нередко приходилось брать с собой на работу детей. Так, 28 мая 2012 года телеведущая «Тагил-ТВ», как обычно, взяла 5-летнюю дочку Лизу на работу, где она чувствовала себя как дома. Во время прямого эфира Анне на телефон, который был рядом с дочкой, пришло СМС-сообщение. По привычке Лиза решила уведомить об этом маму. Она зашла к ней в съёмочный павильон со словами: «Мама, тебе эсэмэска пришла».

«Нехорошие новости» / видео «Мама, тебе эсэмэска пришла»

Почему видео всплыло только в 2020 году?

Всё началось с того, что смешной ролик с участием Анны с дочкой появился в местном паблике «Нехорошие новости». Администратор группы Павел Булатов случайно наткнулся на запись в интернете и решил поделиться ею с подписчиками. После видео разместили в многотысячном паблике «Планёрка», где ролик набрал около 30 тысяч просмотров.

«Не скажу, что я была удивлена такой популярности видео. Многие мои коллеги, когда вспоминали этот момент с Лизой, говорили, что надо бы его куда-нибудь загрузить. А потом его выложили, оно везде очень быстро разлетелось, и тогда мне позвонили продюсеры Первого канала», — рассказала Анна Кизилова.

Анна и Лиза на Первом канале

Решение об участии в программе журналистка приняла не сразу. Сначала ведущая посовещалась с руководством своего телеканала, те были не против. Съёмки шоу проходили в январе, а в эфир выпуск вышел в начале февраля.

«Мы приехали в Москву вечером. Нас встретило такси, которое отвезло нас в отель. На следующий день у нас были назначены съёмки. Там мы полдня проснимались. <...> Перед съёмками нам объяснили, что делать, когда выходить. Мы наблюдали за тем, как снимается программа, из редакции, в которой висел телевизор. Когда подошло наше время, нас отвели в павильон: надели микрофон, сказали, куда нужно садиться. Единственное, мне нельзя было говорить название своей телекомпании», — поделилась ведущая «Тагил-ТВ».

«Нехорошие новости» / отрывок из программы «Видели видео» с участием Анны Кизиловой и её дочки Лизы

По словам Анны, на съёмках она совсем не волновалась, для неё это привычное дело. По рассказам телеведущей, на Первом канале ей и дочке понравилась слаженная работа всех сотрудников. Она отметила, что работа на региональном и федеральном телеканале кардинально отличается.

«Понятное дело, что там масштаб совершенно другой: дорогая аппаратура, “летающая” камера, очень много зрителей, огромный съёмочный павильон, декорации, нет хромакея. Если у нас в студии есть два радиомикрофона — это уже “вау”, а там на всех гостях радиомикрофон. На ведущем сразу два», — рассказала героиня шоу.

После съёмок Анна с дочкой отправились в большой торговый центр в Москве, а уже на следующей день им пришлось улететь в Нижний Тагил. Все перелёты, проживание в гостинице и питание тагильчанок оплачивал Первый канал.

Фото предоставлены Анной Кизиловой Фото предоставлены Анной Кизиловой

Разочарования и огорчения

«Что меня больше всего расстроило… Мы снимали такую приколюху, якобы я из своего регионального телеканала попадаю на Первый. И тут кто-то спрашивает: “А как нам показать, что это местный телеканал?” Продюсеры говорят: “Давайте поставим хромакей, так ведь все местные компании делают”. Конечно, огорчило, что у нас всё снимается на хромакее, а там есть специальные дорогие декорации», — поделилась Анна.

Ещё одно разочарование — это гневные комментарии под тем самым популярным видео «Мама, тебе эсэмэска пришла», которые обидели юную Лизу.

«Лиза по своему детскому незнанию начала читать комментарии, а там, конечно же, много обидного было. Пришлось её успокаивать, объяснять, что есть такие люди, которые специально троллят», — вспомнила Анна.

Фото предоставлены Анной Кизиловой Фото предоставлены Анной Кизиловой

Жизнь после программы

Анна Кизилова по-прежнему работает журналистом на муниципальном канале «Тагил-ТВ», ежедневно рассказывает о городских новостях. Программу «Видели видео» она больше не смотрит. Её 14-летняя дочь Лиза ещё учится в школе, в будущем собирается поступать в театральный.