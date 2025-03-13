Общество

В полиции Нижнего Тагила сменился руководитель пресс-группы 

13.03.2025 13:15
В полиции Нижнего Тагила сменился руководитель пресс-группы 

В полиции Нижнего Тагила произошли кадровые изменения. Должность руководителя  пресс-группы МУ МВД «Нижнетагильское» заняла Анастасия Семешко, ранее занимавшая должность заместителя Элины Балуцы. Элина Балуца, в свою очередь, назначена заместителем начальника отдела полиции № 21. 

Напомним, решение о создании пресс-служб милиции было принято в 1983 году, а в Нижнем Тагиле пресс-группа была образована в 1993 году. Первым её руководителем стал Владимир Цейзер. Подполковник Элина Балуца отработала в пресс-группе около 27 лет. 

Анастасии Семешко 25 лет. В 2019 году она закончила педколледж № 2 и сразу же устроилась учителем физкультуры в только что открывшуюся школу № 100. Но после трёх с половиной лет работы педагогом она всё же решила исполнить свою детскую мечту и поступить на службу в органы внутренних дел. Девушка подала документы на должность инспектора ДПС при отделе ГИБДД МУ МВД «Нижнетагильское». Позже Анастасия перешла пресс-группу. 

Элина Балуца

 

Фото: МВД России
Copyright
Telegram mstrok.ru