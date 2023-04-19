«К каждому водителю, как и к ребёнку, нужен свой подход». Как учитель элитной школы стала единственной в Нижнем Тагиле девушкой — инспектором ДПС (ВИДЕО)

24-летняя тагильчанка Анастасия Семешко в 2019 году закончила педколледж № 2 и сразу же устроилась учителем физкультуры в только что открывшуюся школу № 100. Но после трёх с половиной лет работы педагогом она всё же решила исполнить свою детскую мечту и поступить на службу в органы внутренних дел. Чуть более полугода назад девушка подала документы на должность инспектора ДПС при отделе ГИБДД МУ МВД «Нижнетагильское». Родные Анастасии с удивлением отнеслись к таким кардинальным переменам в карьере, но отговаривать не стали.

«Работать в школе с детьми мне очень нравилось, коллектив тоже был супер, но мечта детства не давала покоя. Просто я девять лет проучилась в кадетском классе и мечтала, что, когда вырасту, буду носить форму, и вот теперь моя мечта сбылась. Я осознанно пришла к решению попробовать себя в абсолютно новой профессии — инспектора ДПС», — говорит младший лейтенант полиции Анастасия Семешко.

Анастасия имеет разряд кандидата в мастера спорта по самбо, поэтому в свободное время ходит на тренировки, поддерживает спортивную форму. Также она параллельно учится в автошколе и мечтает сама поскорее сесть за руль автомобиля.

Тагильчанка признаётся, что реакция водителей, когда они видят девушку-инспектора, непредсказуема: кто-то улыбается, кто-то проезжает мимо, приветственно машет рукой, но находятся и такие мужчины-водители, которые не воспринимают женщину в форме всерьёз.

«К каждому водителю, как и к ребёнку, нужен свой подход. Мужчины не привыкли, что женщина работает в ДПС, но я ищу компромисс в любом диалоге. Даже если человек начинает хамить или грубить, я стараюсь не переходить грань, а разговариваю вежливо, с уважением. Когда переводишь беседу в спокойный тон, они расслабляются и начинают адекватно реагировать. Рядом со мной напарники, которые в случае чего всегда помогут. В такие моменты они подходят ко мне, спрашивают, всё ли у меня под контролем, поэтому мне спокойно с ними работать. Некоторые водители пожилого возраста называют меня доченькой или внученькой, переживают за меня, так как работа сложная и морально, и физически. Мне нравится живое общение с людьми, потому что я общительный и активный человек», — рассказывает Анастасия.

Обычный рабочий день инспектора ДПС начинается с получения специальных средств, необходимых для несения службы. Далее инструктаж в учебном классе, где передают сводку о произошедших преступлениях за прошедшие сутки, и проверка служебного автомобиля. После получения всей необходимой информации сотрудники отправляются на маршрут патрулирования.

«Мы выявляем и пресекаем административные правонарушения, которые совершают участники дорожного движения, как пешеходы, так и водители. А также оказываем содействие другим оперативным подразделениям», — поясняет девушка.

Для того чтобы поступить на службу в ГИБДД, необходимо пройти медкомиссию и сдать физподготовку: челночный бег, отжимания и пресс. В скором времени для дальнейшего карьерного роста Анастасия поедет на переподготовку в Набережные Челны.

О генеральских погонах она не пока мечтает, но считает, что сделала правильный выбор, сменив учительскую указку на чёрно-белый жезл.