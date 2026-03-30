«Конфликт интересов в Общественном совете при полиции Нижнего Тагила». Экс-ведущая «Тагил-ТВ» Анна Кизилова назвала настоящую причину ухода с муниципального телеканала

Бывшая журналистка «Тагил-ТВ» и лицо муниципального канала Анна Кизилова рассказала АН «Между строк» о причинах ухода с телевидения. О том, что любимая всеми тагильчанами ведущая, проработавшая в кадре 15 лет, покидает «Тагил-ТВ», стало известно в эфире итогового выпуска новостей 16 марта, где Анна попрощалась со зрителями.

«В начале марта мне выдали уведомление о прерывании со мной трудового договора с формулировкой: “В соответствии со статьёй 288 Трудового кодекса РФ о прекращении заключённого с Вами трудового договора (на условиях внешнего совместительства) в связи с постоянным переводом на занимаемую Вами должность работника учреждения, для которого эта работа будет являться основной". Через две недели я вынуждена была уйти. Решение о прерывании со мной контракта принято в связи с конфликтом интересов, связанным с Общественным советом при МУ МВД России “Нижнетагильское” и формированием нового созыва. По словам директора “Тагил-ТВ” Владислава Волынского, увольнение связано с моей работой в совете, которая якобы привела к проверке полиции в отношении “Тагил-ТВ” и возможному привлечению к ответственности журналиста и оператора телекомпании. Однако официальных документов о проверке представлено не было, всё было только на словах», — рассказала АН «Между строк» Анна Кизилова.

После её ухода программу «Решение» (16+), которую вела Анна, а также её полставки редактора отдали журналистке Олесе Культиковой. Представителем телеканала в Общественном совете при МУ МВД России «Нижнетагильское», скорее всего, станет главный редактор Олег Шкварков.

Анна Кизилова — многодетная мать, воспитывает троих детей: двух дочерей и сына. Отец мальчика был мобилизован в ноябре 2022 года и продолжает службу в зоне СВО.

В 2021 году Анна возглавила пресс-службу компании «Водоканал-НТ», в которой работает по сей день. В 2020 году Анна Кизилова со старшей дочкой Лизой попали в центр всеобщего внимания, став героями шоу «Видели видео» на Первом канале. Популярность им принесло видео, в котором к Анне во время прямого эфира прибегает дочь со словами: «Мама, тебе эсэмэска пришла». За несколько дней ролик разлетелся по СМИ и соцсетям.