«Тренируем физическую выносливость и психологическую устойчивость». В Нижнем Тагиле началась подготовка подопечных благотворительного фонда «Живи, малыш» к забегу «Дай пять!»

В Нижнем Тагиле стартовали интенсивные тренировки для участников благотворительного забега «Дай пять!» (0+), который проводится ежегодно при поддержке ЕВРАЗа. В этом году он состоится 17 мая. На базе БФ «Живи, малыш» подопечные фонда вместе с инструкторами и волонтёрами проходят специальную программу подготовки к соревнованиям.

Как рассказал АН «Между строк» инструктор адаптивной физкультуры фонда Павел Мельников, сейчас занятия перешли в групповой формат, чтобы ребята привыкли к условиям, которые ждут их на забеге.

«Мы проводим тренировки для укрепления мышечного корсета и адаптации детей к большому количеству людей, чтобы психоэмоционально они могли спокойно себя ощущать во время забега. Обычно я работаю с каждым ребёнком отдельно, прорабатывая индивидуальные проблемы, но сегодня мы выполняем общие упражнения, которые подходят всем ребятам, включая тех, у кого есть серьёзные нарушения координации», — пояснил инструктор.

Подопечный фонда Влад Коцубенко, несмотря на нарушения опорно-двигательного аппарата, уже в третий раз планирует преодолеть дистанцию.

«Я участвую уже третий год, чтобы показать себя и проверить, на что я способен. Сюда на тренировки хожу уже около 5 лет. Мне здесь очень нравится, тут такая атмосфера замечательная, эмоциональная разгрузка », — рассказал Влад АН «Между строк».

По словам директора НКО «Благотворительный фонд ЕВРАЗ Урал» Елены Раудштейн, проект объединяет самых разных людей — тех, кто передвигается на колясках, и тех, кто может идти своими ногами.

«Здесь тренируются и подопечные, и волонтёры. В роли помощников могут выступать как родители, так и просто заинтересованные спортсмены, которые приходят сюда, чтобы поддержать ребят. Им предстоит преодолеть дистанцию в один километр. Тренировки уже начались, и это важный этап преодоления для каждого», — отметила Елена Раудштейн.

Для многих семей участие в «Дай пять!» — это первый серьёзный выход в свет. Евгения, мама 18-летней Лилии, рассказала, что они решились на участие, чтобы дочь смогла проявить себя.

«Мы первый раз участвуем. Ребёнок особенный, и нам хотелось, чтобы она что-то показала, поняла, может ли преодолеть такую дистанцию. Мы ходим на занятия уже две недели, всё очень нравится — здесь хорошее пространство и очень активные, добрые люди», — поделилась Евгения с АН «Между строк».

Куратор социальных программ фонда «Живи, малыш» Анна Широкова рассказала, что подготовка к забегу — процесс круглогодичный, но именно в апреле она становится максимально интенсивной. Одной из главных задач является установление контакта между волонтёрами и детьми.

«Волонтёры у нас практически все — опытные спортсмены. Наша главная задача на совместных тренировках — познакомить их с ребятами. Даже если волонтёр просто везёт коляску, он должен моментально чувствовать состояние ребёнка: не стало ли ему плохо, нет ли тревожности. За три года у нас уже сложились настоящие дружеские отношения между волонтёрами и подопечными, которые поддерживаются годами», — рассказала Анна Широкова.