В России хотят увеличь штрафы за фальсификат в 10 раз

Комитет Совета Федерации по регламенту направил в Правительство РФ предложение об увеличении в 10 раз штрафов за введение потребителей в заблуждение и предоставление недостоверной информации о свойствах товаров, в том числе при оформлении деклараций соответствия продукции, пишут «Известия» со ссылкой на документ.

«Санкции за введение потребителей в заблуждение, установленные статьёй 14.7 КоАП, не пересматривались с 2014-го. С учётом накопленной инфляции в 130% за период с 2014 по 2025 год штрафы (от 100 до 500 тысяч рублей для юрлиц) фактически декриминализуют обман потребителя, делая их уплату более выгодной, чем соблюдение требований», — сказано в документе.

По данным Роскачества, наибольшее количество фальсификата по итогам 2025-го было выявлено в мёде, сыре, используемом в приготовлении пиццы, оливковом масле и биологически активных добавках. При этом нарушения фиксируются и в других категориях пищевой продукции.

«В зоне особой уязвимости находятся люди с пищевыми аллергиями, орфанными заболеваниями, непереносимостью определенных компонентов (таких как лактоза или глютен), а также граждане, придерживающиеся лечебно-профилактического или диетического питания», — подчёркивается в документе.

В настоящее время система контроля Евразийского экономического союза в первую очередь ориентирована на проверку микробиологической и токсикологической безопасности продуктов. При этом значительная часть современных фальсификатов — например, с использованием заменителей молочного жира, растительных белков и других ингредиентов — формально не представляет немедленной угрозы и не вызывает острых отравлений, однако отличается существенно сниженной пищевой ценностью, отмечают авторы инициативы. Это, по их мнению, наносит долгосрочный ущерб здоровью граждан, а также позволяет производителям удешевлять товары и демпинговать, создавая среду для недобросовестной конкуренции.