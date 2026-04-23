Спикер Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина поддержала идеи сохранения и развития культурного и языкового наследия финно-угорских народов   

В преддверии Дня коренных малочисленных народов России председатель Законодательного собрания Свердловской области (ЗакСО) Людмила Бабушкина обсудила с активистами регионального отделения Ассоциации финно-угорских народов РФ вопросы сохранения и развития культурного и языкового наследия этих народов, проживающих на территории региона.

«В объявленный президентом России Владимиром Путиным Год единства народов России диалог о культурном и этническом многообразии приобретает особую актуальность. Свердловская область — один из самых многонациональных регионов России. Здесь в дружбе и согласии проживают представители свыше 120 народностей. Особое место в этой многонациональной семье занимает финно-угорская общность. Ваша организация содействует развитию межэтнического диалога и популяризации богатого наследия финно-угорских народов. Реализуя культурно-просветительские и социальные проекты, вы вносите заметный вклад в патриотическое воспитание молодого поколения и сохранение уральской идентичности. Мы, в свою очередь, всегда готовы рассматривать предложения, которые поступают от общественников и самих хранителей традиций», — отметила Людмила Бабушкина.

По её словам, депутаты областного парламента последовательно работают над совершенствованием законодательства, направленного на сохранение уникального национального наследия. Так, в Свердловской области действует закон о народных художественных промыслах, предусматривающий меры поддержки для промысловиков. В числе таких мер — предоставление субсидий из областного бюджета, передача казенного имущества региона в аренду, установление особенностей выплаты арендной платы и налогообложения.

Для субъектов народных художественных промыслов предусмотрены инвестиционные налоговые вычеты по налогу на имущество организаций и возможность применения патентной системы налогообложения. Государственную поддержку получают некоммерческие организации, деятельность которых связана с межнациональным сотрудничеством, с сохранением и защитой культуры, традиций, языков народов России, а также укреплением межэтнических и межконфессиональных отношений.

С целью защиты культурного и языкового многообразия, гармонизации межэтнических отношений в нашем регионе реализуется комплексная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих в Свердловской области до 2028 года».