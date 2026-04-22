Умер один из основателей Свердловского рок-клуба и продюсер фестиваля Ural Music Night Евгений Горенбург

В Екатеринбурге на 66-м году жизни скончался сооснователь Свердловского рок-клуба, лидер группы «Топ» и продюсер Ural Music Night («Ночь музыки») Евгений Горенбург. По информации СМИ, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Горенбург родился в 1960 году в Свердловске, там же окончил медицинский институт и начинал карьеру врача. В 1987 году создал рок-группу «Топ», а позже занялся организацией музыкальных мероприятий. В разные годы его проекты объединяли тысячи участников и зрителей, а фестиваль Ural Music Night со временем вырос до масштабного события с сотнями площадок и сотнями тысяч гостей.

«Умел видеть перспективу и поддерживал талантливую молодёжь, открывал новые имена и помогал музыкантам осуществить мечту — выступить на большой сцене. Он создавал пространства для творчества и формировал современную культурную среду. Уход Евгения Львовича — невосполнимая утрата для профессионального сообщества, коллег и друзей. Мы запомним его таким — всегда с горящими глазами, полным идей и вселяющим в каждого веру в то, что “солнце взойдёт”», — написал у себя в соцсетях губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Прощание с Евгением Горенбургом состоится в пятницу, 24 апреля, в 11:00 в центре культуры «Урал» в Екатеринбурге.