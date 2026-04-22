В Госавтоинспекции уточнили детали смертельного ДТП на трассе под Нижним Тагилом (ВИДЕО)

В Госавтоинспекции уточнили подробности смертельного ДТП, произошедшего в ночь на 22 апреля на трассе Екатеринбург — Серов — Нижний Тагил.

Напомним, ранее поступала информация о том, что около полуночи на трассе под Нижним Тагилом водитель Chevrolet Niva буксировал автомобиль Hyundai на летней резине в условиях гололёда и снега. Водитель «Нивы» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где под колёса встречного КамАЗа угодила иномарка. Две женщины, находившиеся внутри, погибли на месте.

Как сообщили в Госавтоинспекции Нижнего Тагила, за рулём буксируемого Hyundai Getz находилась 41-летняя жена 45-летнего водителя Chevrolet, а на пассажирском сидении — её 39-летняя подруга. Как объяснил мужчина, утром женщины поехали в Качканар, где их автомобиль сломался. Починить авто в местном сервисе оказалось невозможным, и было решено буксировать иномарку обратно в Нижний Тагил, где семейная пара и проживала.

Позднее в ГАИ сообщили, что летняя резина была установлена на Hyundai, из-за чего женщина и не справилась с управлением, и в итоге автомобиль занесло, как уточняют в дорожной полиции, под встречный JAC под управлением жителя Серова. Несмотря на то, что обе тагильчанки были пристёгнуты ремнями безопасности, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Известно, что водитель Chevrolet Niva имеет 26-летний стаж вождения, а его погибшая супруга имела стаж 7 лет. Ранее они к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекались, также как и водитель грузовика. Для установления всех деталей назначен ряд экспертиз, в том числе химико-токсикологическая.

Госавтоинспекция призывает водителей не рисковать, используя летнюю резину при отрицательных температурах, особенно при буксировке неисправного транспорта.