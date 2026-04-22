В ДТП под Нижним Тагилом погибли две женщины, которые находились в буксируемом автомобиле

В ночь на 22 апреля на трассе под Нижним Тагилом произошло смертельное ДТП.

Как сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области, на Серовском тракте водитель Chevrolet Niva буксировал автомобиль Hyundai на тросе. Несмотря на минусовую температуру, гололёд и снег, на «Ниве» были установлены летние шины. В результате водитель не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем КамАЗ.

В аварии погибли две женщины — водитель и пассажир буксируемого Hyundai, которые от полученных травм скончались на месте. По факту ДТП назначено проведение расследования.

В Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют отказаться от поездок на летних шинах в сложные погодные и дорожные условия.