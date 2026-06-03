В Нижнем Тагиле тестируют новые «умные» светофоры

Холдинг «Швабе» (входит в Ростех) тестирует «умные» светофоры на перекрёстках Нижнего Тагила. Первые 12 устройств ДС7-Лайт подключены к общей системе интеллектуального управления дорожным движением, что позволяет эффективно регулировать движение автомобилей и пешеходов.

Светофоры созданы и изготовлены на Уральском оптико-механическом заводе им. Э.С. Яламова (УОМЗ входит в «Швабе») и интегрированы в интеллектуальную транспортную систему. Они взаимодействуют с дорожными контроллерами, получающими информацию от датчиков в асфальте, видеокамер для анализа трафика, радаров, кнопок для вызова пешеходной фазы и центра управления движением. Это обеспечивает гибкое управление транспортными потоками. Например, если по главной дороге идёт плотный трафик, а по пересекающейся едут лишь единичные автомобили, обычный светофор всё равно сменит фазу по таймеру. «Умный» светофор по команде дорожного контроллера увеличит продолжительность разрешающего сигнала для более загруженного направления.



«В Нижний Тагил поставлена партия из 20 адаптивных светофоров ДС7-Лайт. До конца этого года они будут проходить апробацию. На данный момент на улицах города установлены и подключены к работе восемь транспортных и четыре пешеходных светофора. Ещё восемь изделий монтируются и подключаются. Оборудование позволит увеличить уровень безопасности на дорогах, а также повысить пропускную способность транспортных артерий города», — отметили в Госкорпорации Ростех.

Корпус светофора устойчив к влаге и воздействию ультрафиолета. Это позволяет ему функционировать в сложных погодных условиях, что особенно важно для регионов с резко континентальным климатом. Кроме того, устройство защищено от помех, возникающих из-за электротранспорта и линий электропередачи.

«Светофоры ДС7-Лайт — одна из новых разработок нашего завода. Конструкция изделий позволяет упростить процесс сборки: корпус данной модели состоит всего из трёх частей, при этом современный тонкий дизайн изделия гармонично вписывается в урбанистическую среду. После подтверждения своих характеристик изделия будут готовы к запуску в масштабное промышленное производство», — отметил генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных.

Тестовая эксплуатация приборов в Свердловской области началась в апреле этого года — шесть светофоров УОМЗ были установлены на перекрёстках Екатеринбурга. Впервые новинка была представлена на выставке «Иннопром» в июле 2025 года.