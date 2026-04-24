Сквер на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле попал в федеральный список лучших практик благоустройства за 2025 год

Сквер на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле попал в федеральный реестр лучших практик благоустройства, составленного Минстроем России по итогам 2025 года. Такое решение принято по результатам ежегодного отбора, в рамках которого экспертная комиссия выбрала 43 лучших проекта из 426 заявок, поданных из 88 регионов страны.

«Признание уральского проекта одной из лучших практик благоустройства в стране — это результат качественной системной работы по созданию комфортной городской среды в наших муниципалитетах. Объекты, выбранные жителями для благоустройства, становятся востребованными общественными пространствами и точками притяжения. Сегодня у свердловчан есть возможность проголосовать за новые проекты для досуга и отдыха, которые будут реализованы в рамках федерального проекта “Формирование комфортной городской среды” (ФКГС) нацпроекта “Инфраструктура для жизни”. Ежегодно уральцы активно участвуют в отборе, помогая сделать наш регион красивее и комфортнее», — сказал Денис Паслер.

В благоустроенном сквере площадью 11 тысяч кв. м., созданном в рамках ФКГС, организовано шесть зон отдыха для людей разных возрастов. Здесь оборудованы детские и спортивные площадки, места для семейного отдыха со скамейками и навесами, велодорожка и велопарковка, а также прогулочные маршруты. Установлено современное освещение, системы видеонаблюдения и звукового сопровождения, проведено озеленение. В 2024 году в голосовании проект поддержали более 32 тысяч тагильчан.

Нижний Тагил входит в число городов, чьи проекты получили неоднократное признание на федеральном уровне. Например, в 2020 году среди лучших практик было отмечено комплексное благоустройство парка Победы на ГГМ.

В этом году на Всероссийское голосование по проекту ФКГС в Свердловской области представлено 171 проект в 56 муниципалитетах. Каждый житель Нижнего Тагила может выбрать одну территорию для благоустройства через приложение «Госуслуги» или с помощью волонтёров. С 21 апреля на Среднем Урале свой выбор уже сделали около 105 тысяч жителей региона.