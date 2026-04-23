В Нижнем Тагиле перевозчик возил пассажиров на «Газели» без ГЛОНАСС и получил за это штраф в 100 тысяч рублей

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес решение по делу об административном правонарушении в отношении перевозчика ООО «Объединение “СОЮЗ-НТ”».

Как установил суд, 5 марта этого года инспекторы Ространснадзора в ходе проверки автомобиля Газель Next, принадлежащего перевозчику, выяснили, что на нём не работала спутниковая навигация ГЛОНАСС.

Поскольку неработающий сигнал ГЛОНАСС приравнивается к созданию угрозы безопасности жизни и здоровью пассажиров, суд пришёл к выводу, что отсутствие передачи сигнала является грубым нарушением лицензионных требований по ч. 4 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией). В качестве смягчающего обстоятельства было учтено признание вины представителем «СОЮЗ-НТ» и пояснение, что договор с АО «ГЛОНАСС» уже заключён.

В итоге Ленинский районный суд назначил административное наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей со скидкой 50% при уплате в течение 20 дней с момента вынесения постановления.

Постановление в законную силу не вступило.