Суд обязал мэрию Нижнего Тагила сократить сроки расселения аварийного дома на Сухоложском

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила признал незаконным решение администрации города о сроках расселения аварийного дома на улице Краснофлотской, 20. Вместо 1 августа 2029 года жильцы должны быть переселены не позднее 1 января 2028 года.

Основанием для рассмотрения иска стало обращение участника специальной военной операции, проживающего в аварийном здании. Проверка показала, что двухэтажное строение 1954 года находится в крайне аварийном состоянии, представляя реальную угрозу для жизни и здоровья людей.

Межведомственная комиссия признала дом подлежащим сносу ещё в декабре 2024 года. Первоначально администрация установила срок расселения на 1 ноября 2029 года, затем скорректировала его до 1 августа 2029 года.

Суд изучил техническое заключение 2024 года, которое выявило серьёзные дефекты здания: глубокие трещины в стенах, прогиб балок, гниение конструкций, крен балконных плит и затопление подвала, разрушающее фундамент. В свою очередь администрация не представила доказательств разумности переноса сроков до середины 2029 года.

Представители мэрии посчитали, что установление сроков расселения — исключительное право органов местного самоуправления, и законодательство не ограничивает продолжительность этого процесса. Суд отклонил эти аргументы.

В итоге суд признал незаконным пункт постановления мэрии о сроках расселения до 1 августа 2029 года и обязал администрацию установить новые сроки в течение месяца после вступления решения в силу, но не позднее 1 января 2028 года.

Суд подчеркнул, что состояние общего имущества дома (перекрытия, кровля, фундамент) представляет реальную опасность. Администрация не предоставила доказательств проведения аварийно-технических работ и нового обследования, подтверждающего возможность дальнейшей эксплуатации здания.

Администрация обжаловала решение суда первой инстанции.

Свердловский областной суд, изучив материалы дела, оставил решение без изменений, и оно вступило в законную силу.