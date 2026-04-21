«Мы никому не нужны, получается — всё разворовали, и никому нет дела». Жительница посёлка Синегорский под Нижним Тагилом заявила о бездействии полиции после серии краж из её дома

В редакцию АН «Между строк» обратилась собственница дома в посёлке Синегорский муниципального округа Горноуральский Наталья. По словам женщины, с июня по октябрь 2025 года её частный дом, где сейчас никто не живёт, систематически подвергался набегам воришек. Пострадало не только жильё, но и автомобиль, находившийся в крытом дворе: злоумышленники вскрыли замки, разобрали машину на запчасти и вынесли их вместе с другими вещами из дома.

История началась в 2011 году, когда Наталья вместе с гражданским мужем Эдуардом приобрели дом в посёлке Синегорский, и с тех пор семья постоянно проживала там. На участке также был припаркован автомобиль Nissan Almera, оформленный, как и дом, на Наталью.

«Я родилась в Берёзовском, но мы коренные жители посёлка Синегорский: там жила моя мама, дедушка, бабушка. С мужем мы прожили вместе 20 лет, но так и не расписались, поскольку пришлось бы мне менять все документы. Решили, что это не принципиально. У нас есть совместная дочь, ей 16 лет. На отца она официально зарегистрирована. Также у меня есть старший сын от другого мужчины, ему сейчас 25 лет. С 2023 года я прохожу лечение в Краснодаре, у меня онкология. Когда я начала проходить лечение, муж оставался в доме и приезжал к нам. В августе 2024 года он ушёл на СВО», — рассказывает женщина.

О том, что в их дом стали проникать незваные гости, Наталья узнала летом 2025 года: соседи сообщили, что с участка местные маргиналы начали выносить вещи, в том числе металлические конструкции. Она сразу обратилась в полицию с просьбой проверить информацию, поскольку её мужа в тот момент в доме не было — с декабря 2024 года он числился без вести пропавшим в зоне СВО.

«Я просила хотя бы опечатать дом, опросить соседей. Они приехали, сказали, что не могут пройти на участок из-за высокой травы. Сказали: “Мы по траве ходить не будем, приезжайте и косите”. Я объяснила, что нахожусь в Краснодаре на лечении — у меня химиотерапия, я инвалид, рядом несовершеннолетний ребёнок. Но они всё равно отказались заходить. Снаружи посмотрели и сказали, что всё в порядке. Хотя я сразу назвала, кто выносит вещи. Соседи говорили, что видели, как этот человек выносил от нашего дома металлические вещи: сначала таскал их в лес, потом к себе. К тому же, он ранее судим за подобные деяния», — говорит Наталья.

Осенью ситуация усугубилась. В октябре сосед обнаружил, что замок в крытом дворе сломан, а находившийся там автомобиль разобран. Он зафиксировал происходящее на видео и попытался обратиться в полицию, однако заявление у него не приняли, сославшись на то, что обращаться должен собственник или родственники. По словам Натальи, ей удалось подать заявление только дистанционно. При этом она сразу указала предполагаемого виновника, однако реакции не последовало.

«Машина полностью разобрана: сняты фары, зеркала, дверные ручки, двигатель и другие детали. В салоне — вырванные провода. В доме вскрыты двери, вещи разбросаны, будто что-то искали. Это явно происходило не за один вечер — туда регулярно кто-то приходил и выносил имущество. Представьте, сколько всего вынесли», — сказала она.

По её словам, заявление в полиции не принимали около двух недель. Лишь после обращений на региональный уровень и в экстренные службы его зарегистрировали.

«Мне даже никто не звонил. Я уже и скандалила туда, звонила. Говорю: “Ну как вот, куда нам ехать? Да ладно уже, эта машина. А если сожгут дом или что-то ещё произойдёт? Там же металлоконструкции и теплицы, у меня там один вольер для собаки 35 тысяч рублей стоит”. Они даже не приезжали и никого не вызывали. Они приняли дистанционно это заявление, и на этом всё. Сказали, что сотрудники уголовного розыска работают и со мной свяжутся при необходимости. Уже больше полугода прошло, но мне никто так и не позвонил», — отмечает женщина.

Наталья подчёркивает, что речь идёт не только о материальном ущербе.

«Дело даже не в машине — это память о человеке. Взломали, проникли в дом, а для МВД это не важно. Никаких действий и мероприятий не было проведено. Складывается ощущение: заходите и берите что хотите. Что нам делать? Мы сможем приехать на время, когда только ребёнок закончит учебный год», — говорит Наталья.

В конце 2025 года Наталье всё же удалось найти тело мужа и похоронить его в Нижнем Тагиле на Центральном кладбище. После похорон из-за состояния здоровья и тяжёлого эмоционального состояния она не смогла поехать в Синегорское и лично осмотреть дом.

«Они дистанционно даже заявление не приняли должным образом. Сотрудник полиции сказал мне указать, что мол я нахожусь в Краснодаре по обстоятельствам. Загораю, наверное! Я понимаю, что, возможно, уже ничего не вернуть. Но куда нам ехать с ребёнком? Это наше единственное жильё, дом, где мы прописаны в посёлке Синегорский, разрушен, он очень ветхий. Мне за ребёнка обидно. После похорон у меня был сильный стресс. Я переживала, что если пойду в дом, то меня это добьёт. Мы никому не нужны, получается — всё разворовали, и никому нет дела», — заключает женщина.