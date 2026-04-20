В гимназии № 86 Нижнего Тагила открыли «Парту Героя» в честь лётчика-космонавта Сергея Авдеева

18 апреля в гимназии № 86 Нижнего Тагила состоялось торжественное открытие «Парты Героя» в честь лётчика-космонавта Сергея Васильевича Авдеева. Право перерезать красную ленту предоставили Сергею Васильевичу и победителю олимпиады по физике, ученику 10 «Б» класса — Алексею Спирину.



«За этой партой теперь будут сидеть только лучшие: отличники учёбы, победители олимпиад, спортсмены и активисты. Это не просто почётное место — это напоминание о том, как покоряются вершины», — сообщается на официальной странице гимназии во «ВКонтакте».

Сергей Авдеев родился 1 января 1956 года в городе Чапаевск Куйбышевской (ныне Самарской) области. В 1979 году окончил Московский инженерно-физический институт по специальности «Экспериментальная ядерная физика». После окончания института работал в конструкторском бюро. B марте 1987 года был отобран в отряд космонавтов.

Первый космический полёт выполнил 27 июля 1992 года в качестве бортинженера КК «Союз ТМ-15» и ОК «Мир» по программе ЭО-12/«Антарес». Всего Сергей Авдеев трижды побывал на орбитальной станции «Мир». Общая продолжительность пребывания в космосе — более 747 суток (в сумме за три полёта), совершил 10 выходов в открытый космос общей продолжительностью 42 часа. В 1993 году Авдееву присвоено звание «Герой России».