Баскетболисты «Старого соболя» завоевали золото чемпионата УрФО

Баскетболисты нижнетагильского клуба «Старый соболь» стали победителями чемпионата Уральского федерального округа (УрФО) среди мужских команд.

В финальном поединке тагильские спортсмены под руководством тренера Станислава Истомина уверенно обыграли действующего чемпиона — команду «СурГУ-ЮграБаскетом» из Сургута со счётом 92:63. Лучшим игроком «Старого соболя» признан Илья Агинских.

Третье место в турнире, завершившемся вчера в Нижнем Тагиле, заняла ревдинская команда «Темп-СУМЗ-юниор».