Ремонт плотины, реконструкция моста, судьба филармонии и запуск мусорного завода. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал СМИ о планах на 2025 год

Сегодня, 26 декабря, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев провёл встречу с журналистами, на которой подвёл итоги 2024 года, рассказал о планах на 2025-й и ответил на вопросы. Также мэру задавали личные вопросы о самом лучшем и худшем дне в году и о планах на предстоящие праздники.

На вопрос о проекте капитального ремонта плотины на улице Челюскинцев, расположенной возле музея-завода, мэр сообщил, что в бюджете на три года заложены средства в размере 3,8 млрд рублей.

«Сейчас мы ждём окончательную стоимость проекта реконструкции моста на ГГМ. Геодезические и геологические изыскания — это основные составляющие, на основе которых будет принято проектное решение. Ожидаем выхода из госэкспертизы. После этого мы будем обсуждать, как именно реализовывать этот проект. Это очень серьёзный вопрос, и у меня нет окончательного ответа, поскольку проект сложен в исполнении. Мы не хотим повторения ситуации, которая сложилась с улицей Октябрьской революции», — пояснил мэр.

Также, во время обсуждения этого вопроса Владислав Пинаев отметил, что не решен вопрос с организацией трамвайного движения на ГГМ на время ремонта. Все решения по реконструкции, по его словам, будут приниматься после консультаций с губернатором Свердловской области.

Многие учреждения культуры в последние годы получили новое оснащение, но Нижнетагильской филармонии это не коснулось. Изначально реконструкция здания бывшего Дома политпросвещения была запланирована ещё к 300-летнему юбилею города. Также к юбилею мэрия планировала реализовать десятки крупных проектов в сфере культуры и благоустройства. Сейчас начать постепенное преображение филармонии планируется в 2025 году за счёт средств из местного бюджета.

«Проект готов. Мы подали заявку для участия в национальном проекте “Культура”, но отбор не прошли. Причины мне пока неизвестны, хотя на первый взгляд все условия были соблюдены. Но мы не опускаем руки и в следующем году подадим заявку заново. У нас остались средства в размере 140 миллионов рублей, которые мы не потратили на завод-музей. Поэтому мы с большой вероятностью разделим проект реконструкции филармонии на этапы и начнём первые этапы за собственные средства. Нам необходимо переделать кровлю, сделать хорошую вывеску, отремонтировать системы вентиляции и пожарной сигнализации», — рассказал Владислав Пинаев.

Также была затронута тема состояния коммунальных сетей на Вагонке.

«Пока неизвестен объём федеральных средств, которые будут выделены на ремонт, это станет ясно в следующем году. Проекты у нас готовы. Трудностей много, не только финансовых. Но я считаю, что лучше потерпеть летом без горячей воды во время ремонта сетей, чем столкнуться с авариями зимой. Изношенность сетей такова, что требуются миллиардные вложения. Самые аварийные участки, где после опрессовок возникало наибольшее количество порывов, мы уже заменили. В таком же формате постепенно будем продолжать работу», — сказал мэр.

Помимо прочего, журналисты узнали о состоянии мусоросортировочного завода, запуск которого был запланирован на конец 2024 — начало 2025 года.

«Завод введён в эксплуатацию, карта полигона готова к приёму мусора. Цех компостирования также введён в эксплуатацию. Это было необходимо для того, чтобы начать получать все необходимые разрешительные документы. Изменение тарифа, вероятно, произойдёт в феврале или марте. Мусоросортировочный завод готов на 100%, персонал набран. Сейчас мы ждём получения всех необходимых разрешительных документов, после чего завод начнёт полноценную работу», — пояснил Владислав Пинаев.

Поговорили о ремонте дорог в наступающем году.

«Проекты подготовлены, то есть мы заканчиваем улицы Красноармейскую и Зари, делаем Краснознамённую, то есть в рамках выделенных уже средств. Естественно, с большой долей вероятности будем делать улицу Верхняя Черепанова, тротуары на проспекте Ленина полностью будут заменены в рамках национального проекта», — заверил мэр.

Помимо рабочих вопросов, мэру также были заданы личные вопросы о самых значимых событиях года. Худшим событием он назвал трагедию 1 августа, когда из-за взрыва газа произошло обрушение дома на улице Сибирской, 81, а лучшим моментом для него стали результаты выборов президента Российской Федерации в Нижнем Тагиле.