Тагильская многодетная пара не смогла победить в телешоу «Четыре свадьбы» (ВИДЕО)

Накануне, 7 сентября, на канале «Пятница» в эфир вышел свежий выпуск передачи «Четыре свадьбы» (16+). Это реалити-шоу, в котором невесты посещают свадьбы друг друга, а после голосуют за лучшее, по их мнению, торжество. Одними из участников проекта стали супруги из Нижнего Тагила Татьяна и Николай Важенины. У пары восемь детей, поэтому они долго откладывали праздник.

Свадьба тагильской четы прошла 30 апреля. Сначала «молодожёны» обвенчались в церкви, куда были приглашены и другие невесты. Вместе с гостями в церкви за венчанием наблюдали все восемь детей Татьяны и Николая, которые радовались празднику родителей. Сама атмосфера духовного места покорила участниц передачи.

После венчания началась торжественная часть в банкет-холле в одном из заведений на Вагонке. Свадьба была оформлена в стиле маскарада, а главным элементом дресс-кода была карнавальная маска. Сама невеста за весь праздник примерила на себя несколько образов. Первый был дополнен кружевным капюшоном. Второй наряд невесте помогали создавать стилисты проекта. Татьяна была в эпатажном длинном платье, с высокой причёской и красными губами.

«Когда мы приехали на само торжество, я перевоплощалась. Визажист приехал ко мне и сделал смену образа. У меня появились золотые перчатки, веер и длинный шлейф на платье», — рассказала АН «Между строк» невеста.

Во время свадебного танца Татьяна была в чёрном платье в стиле «великого Гэтсби». После гости наслаждались вкусными блюдами и смотрели шоу мыльных пузырей.

После свадьбы все невесты выставили Татьяне баллы по нескольким категориям. По возвращении участницам нужно было выбрать победительницу. Для этого девушки раздавали баллы тем участницам, кто, по их мнению, заслуживает победы. Свои баллы Татьяна отдала молодой невесте Софье.

«Софа мне понравилась как человек. Я прониклась их историей, что их мамы рано родили, им пришлось тоже раньше повзрослеть. Поэтому я решила для себя, что в финале отдам 10 баллов именно Софе. Она такая юная, наивная, искренняя, но уже такая ответственная! Она напоминает мне меня. В юности я тоже была наивная и в сказки верила. Да и сейчас, наверное, иногда бываю такой», ― поясняет участница шоу.

В итоге тагильчанка набрала 81 балл и заняла третье место. Многодетная мама болезненно отреагировала на поражение, расстроившись заниженными оценками за банкетное меню. Но всё равно девушки сильно сблизились на проекте и до сих пор переписываются в общем чате.

«Я расстроилась из-за оценок Наташи, особенно ресторану незаслуженная двойка, я считаю. Ребята показали себя на высоте. Гости все ушли сытые и довольные, кроме Наташи. Я представила, как я скажу ребятам, что за их кухню Наташа двойку поставила. Поэтому не смогла сдержать свои чувства!» ― комментирует Татьяна.

Напомним, Татьяна Важенина — тагильский блогер, участница конкурса фитнес-бикини, в своих социальных сетях она проводит марафоны по сохранению стройности после родов.