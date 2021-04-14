Многодетная жительница Нижнего Тагила, взявшая под опеку троих детей, добилась выдачи им средств маткапитала

В Нижнем Тагиле многодетная мать Татьяна Важенина, оформившая опеку над тремя детьми своей родственницы, которую лишили родительских прав, через суд добивается возврата детям сертификатов материнского капитала, пишет E1.ru.

Её родственница родила троих детей и жила вместе с ними и пожилой матерью; отец у детей по документам отсутствует. Когда бабушка умерла, квартира отошла другим родственникам и семье стало негде жить. У женщины есть проблемы с алкоголем и законом, и фактически у детей не было дома, поэтому их забрали органы опеки, а мать лишили родительских прав.

Татьяна Важенина сама мать четырёх детей и не смогла оставить племянников в детдоме.

«Дети должны расти в семье. Мы сами живём в Нижнем Тагиле. Когда узнали, что племянников из Алапаевска забрали в социальный центр, поехали в Алапаевск, забрали их и оформили опеку», — поделилась Татьяна.

Сейчас 15-летний мальчик Рамиша и две его сестрёнки, семилетняя Вика и пятилетняя Феруза, живут с тётей, дядей и их детьми.

«Ежегодно опекуны должны писать отчёты для органов опеки. Когда я писала свой первый отчёт, узнала, что на детей оформлена квартира, купленная за средства маткапитала — 430 тысяч рублей. Находится она в посёлке Ясашная. Биологическая мать купила жильё в 2014 году, а ещё в 2009 году дом был признан непригодным для жизни. Дом разрушенный, без окон и дверей, фактически деньги были потрачены впустую. Когда родители лишены прав на детей, федеральными сертификатами они не могут распоряжаться самостоятельно, это имущество детей. Кроме того, опекаемым детям положена квартира от государства, если в собственности нет жилья», — объяснила многодетная мама.

Больше года назад Татьяна начала судиться, чтобы признать сделку купли-продажи недействительной. В первой инстанции женщина проиграла, однако на апелляции Челябинский областной суд встал на сторону детей и удовлетворил требования по возврату средств семье. Кроме того, во время разбирательств выяснилось, что биологическая мать обналичила часть материнского капитала.

«На суде мама детей сказала, что сделку оформлял риелтор через договор займа. По бумагам всё чисто — дом продан за 430 тысяч рублей за деньги материнского капитала. С её же слов, дом стоил только 150 тысяч, а договор займа был фиктивным. Сразу после того, как заём перевели на счёт, мать вместе с риелтором пошла в ближайший банк, сняла все 430 тысяч рублей. 150 отдали владелице дома, 180 тысяч осталось у матери, а ещё 100 тысяч рублей досталось риелтору. Но по бумагам всё чисто, поэтому суд постановил продавцу вернуть деньги в Пенсионный фонд — все 430 тысяч рублей, как по договору, а после этого — детям», — пояснила Татьяна.

В марте 2021 года женщина обратилась в Пенсионный фонд уже с решением суда о выдаче сертификатов. Сотрудники приостановили процесс сначала на пять рабочих дней, потом ещё на пятнадцать. В это время Татьяна получила уведомление о кассационной жалобе от ПФР. Суд назначен на конец мая.

«Мы выполнили решение суда, сразу вернули дом продавцу. А Пенсионный фонд отказывается возвращать деньги из-за того, что продавец дома не вернул деньги. Хотя у них находится исполнительное производство и дело можно передать приставам, чтобы те взыскали деньги. Мы никак не можем в этом процессе участвовать», — заявила Татьяна Важенина.

В пресс-службе областного ПФР отметили, что решение суда противоречит закону о мерах государственной поддержки — маткапитал должен выдаваться единожды.

«Ситуация требовала глубокого изучения, так как, несмотря на решение суда о признании жилья непригодным и отмене сделки, денежные средства не были возвращены в федеральный бюджет», — также заметили в областном ПФР.

На следующий день после запроса издания мать семерых детей пригласили на личный приём к начальнику управления ПФР в Нижнем Тагиле, чтобы всё-таки выдать ей сертификат на 430 тысяч рублей.

«Оказалось, что они хотели объяснить свою позицию. Сказали, что против нас ничего не имеют и будут рады, если вопрос решится в пользу детей, но подать кассацию с их стороны — это лишь формальность. В итоге сертификаты на маткапитал на детей мне выдали. И объяснили мне право ими воспользоваться. Но это не отменяет судебное разбирательство. Опять же, если я ими воспользуюсь и куплю квартиру детям, например, а кассация вдруг решится в пользу Пенсионного фонда, как они будут возвращать эти средства, если они не могут их вернуть с продавца непригодного для проживания дома?» — заключила женщина.

Сложившийся конфликт окончательно разрешится только через полтора месяца, когда суд поставит точку в этом деле.