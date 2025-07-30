Известная художница из Нижнего Тагила Алиса Горшенина заявила о вынужденном отъезде из России

Художница из Нижнего Тагила Алиса Горшенина сообщила в своих соцсетях о вынужденном отъезде из России.

«Несмотря на страх внутри, мне хочется сказать вам всё как есть. Надеюсь и верю, что здесь собрались понимающие и эмпатичные люди. Вы все были свидетельницами и свидетелями печальных событий моей жизни, и я сейчас не только про недавний арест и штрафы. Так вот, всё это привело к тому, что сейчас я против своей воли нахожусь не в России. И это, безусловно, один из худших раскладов, который только можно было вообразить. Для меня это большое горе, которое невозможно выразить словами. Реальность больно колется со всех сторон, и я ничего не могу с этим сделать. Проговорю ещё раз, потому что знаю, найдутся люди, которые станут меня поздравлять, — для меня отъезд из России — горе. Я до сих пор не осмыслила это, не приняла, не смирилась. Да, невозможно игнорировать то, что происходило со мной в последние годы — давление, доносы, отмены, штрафы, суды, допросы, угрозы, подвал, спецприёмник, — но я как-то справлялась, пока была такая возможность. Сейчас и её нет, и мне очень больно», — написала она.

Тагильчанка отметила, что отъезд был внезапным и не дал ей времени на подготовку, поэтому она надеется найти материальную помощь.

«Сейчас в моём распоряжении чемодан летних вещей и небольшие запасы денег, которые я откладывала на ремонт своей любимой квартиры в Нижнем Тагиле. Я живу так уже несколько месяцев, и этого надолго не хватит, так как, повторюсь, мой отъезд не был запланирован и не был моим решением. В ближайшие дни я опубликую пост со ссылками на все галереи, где можно приобрести мои работы, а пока вы можете посмотреть то, что можно купить лично у меня, в актуальных сторис и на сайте», — пишет Алиса Горшенина.

Напомним, Алиса Горшенина неоднократно привлекалась к административной ответственности за дискредитацию ВС РФ.