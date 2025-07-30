«Надо прежде всего обеспечить инвалидам возможность выхода во внешнюю среду, и это одна из самых сложных задач». Координатор проекта «Единая страна — доступная среда» Вячеслав Погудин рассказал АН «Между строк» о создании в регионе условий для маломобильных граждан

Реализация федерального проекта «Единая страна — доступная среда» началась в Свердловской области в 2017 году. Цель проекта — создание безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями. В нашем регионе координатором проекта является председатель комитета по социальной политике ЗакСО Вячеслав Погудин. Мы поговорили с Вячеславом Викторовичем о проекте и о том, как в области и Нижнем Тагиле создаются условия для нормальной жизни маломобильных граждан.

«Основная задача этого проекта — создание универсальной среды, снятие барьеров для людей с ограниченными возможностями. Речь идёт не только об инвалидах, но и в целом о маломобильных гражданах, к которым относятся многие в силу различных заболеваний, возраста, беременности, люди, получившие травмы и временно ограниченные в возможностях передвижения. Проект подразумевает не только архитектурную составляющую, речь идёт и об информационной безбарьерной среде, вопросах, связанных с транспортом, жильём, условиями в многоквартирных домах и в целом с инклюзией в социальном плане», — рассказал Агентству новостей «Между строк» Вячеслав Погудин.

Проект реализуется через Общественный совет, в который входят не только представители основных министерств областного правительства (например, замминистра транспорта и дорожного строительства, который по служебным обязанностям занимается этой темой, в том числе доступностью транспорта для маломобильных граждан), министерства соцполитики, здравоохранения, образования и других, но и представители общественности, руководители организаций, занимающиеся проблемами инвалидов. При необходимости на заседания совета приглашаются любые руководители из министерств и ведомств, в чьей компетенции находятся рассматриваемые вопросы.

«Например, рассматриваем вопросы доступности учреждений культуры и приглашаем министра или заместителя министра. Но большая часть совета — это общественники: руководители общественных организаций, которые объединяют людей с инвалидностью, например, руководитель регионального отделения Всероссийского общества инвалидов. Есть руководители организаций, которые помогают колясочникам. У нас их целая группа, они активно участвуют в работе совета, в частности по теме безбарьерной среды. Каждый из них возглавляет свою небольшую организацию. Многие прошли специальную подготовку по этой теме и обладают достаточными компетенциями. Например, нужно оценить, правильно ли оборудован туалет в образовательном учреждении или в учреждении культуры, соответствует ли он необходимым стандартам. И для этого требуется определённая экспертная оценка со стороны общественников», — отмечает координатор проекта.

Работа совета проходит в двух форматах: заседания и выезды на места. В частности, на последнем заседании рассматривались вопросы, связанные с доступностью общественного транспорта в городах. Докладчиками были представители министерства транспорта и муниципалитетов — Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и других. Они рассказывали, как меняется ситуация, какие планы, какой используется транспорт, насколько адаптировано метро для людей с ограниченными возможностями.

«Довольно часто мы проводим экспертные выезды, чтобы посмотреть на месте, как обстоят дела, что сделано, что делается. Один из таких выездов был посвящён тому, как решается вопрос доступности для маломобильных граждан на железной дороге. Приехали рано утром на вокзал в Екатеринбурге. С нами были колясочники, инвалиды по зрению, инвалиды по слуху. И вот мы прошли по маршруту, чтобы попасть на отдалённый перрон, чтобы подняться на второй этаж вокзала. Тогда, чтобы попасть из тоннеля на перрон, ещё не было лифтов, как сейчас, а были специальные подъёмники — платформы, на которую заезжает человек на коляске, и потом эта платформа начинает медленно двигаться на второй этаж. Мы стоим, смотрим. И вывод был такой, что это ненадёжная система, недостаточно безопасная, и подъём осуществляется очень долго, мы засекли время, получилось 10 минут. Поэтому РЖД, когда реконструкцию вокзала в Екатеринбурге проводили, они это всё предусмотрели и недостатки устранили», — вспоминает Вячеслав Викторович.

Пройдя по вокзалу в Екатеринбурге, члены совета сели в скоростную электричку и поехали в Нижний Тагил. В Нижнем Тагиле они также прошли по такому же маршруту, посмотрели ситуацию, походили по вокзалу и привокзальной территории, сделали рекомендации. Например, обратили внимание на то, что прилавки билетных касс расположены очень высоко, и человеку на инвалидной коляске неудобно ими пользоваться. Сейчас это всё переделали, исправили. Потом они отправились на городскую набережную.

«У Центральной библиотеки после нашего визита появилась подъёмная платформа, учитывая, что там пандус сделать было нельзя исходя из самой конструкции входной группы и всего здания», — делится депутат.

Он отмечает также, что, по оценке Общественного совета, из транспортных компаний РЖД наиболее активно и результативно работает по направлению создания условий для маломобильных граждан.

«Недавно мы участвовали в открытии зала для людей с инвалидностью на вокзале в Екатеринбурге. Там установлены специальные кресла, есть возможность подзарядить телефоны, есть даже специальный инфомат для людей с нарушениями зрения, с помощью которого такой человек может получить всю необходимую информацию — когда уходит поезд, с какого пути», — отмечает координатор проекта.

Ещё одно нововведение, в котором Общественный совет тоже принимал участие, — это создание службы сопровождения. Если человек с инвалидностью собирается куда-то ехать на железнодорожном транспорте, он может заранее позвонить и сообщить, во сколько он будет на вокзале, и его там встретят и сопроводят. Также он может и не звонить заранее, а просто нажать специальную кнопку, которая есть при входе в вокзал, и вызвать сотрудников службы сопровождения. Сейчас эта служба действует на вокзалах в Екатеринбурге и в Нижнем Тагиле.

Ещё одно важное направление, которым занимается совет, — это создание условий для маломобильных граждан в многоквартирных домах.

«Если у человека нет возможности выйти из дома, то зачем ему вся эта доступная среда, даже если в городах всё будет сделано с точки зрения доступности на высшем уровне? Можно сделать хорошие пандусы, подъёмники, эскалаторы, но люди с инвалидностью не будут ими пользоваться. Надо прежде всего обеспечить инвалидам возможность выхода во внешнюю среду, и это на сегодня одна из самых сложных и финансово затратных задач. Зачастую требуется переоборудование лифтов, спусков с первого этажа, крылец», — рассказывает Вячеслав Погудин.

В Нижнем Тагиле Общественный совет проекта «Единая страна — доступная среда» принял участие в переоборудовании подъезда для одного из жителей района ГГМ.

«Люди обратились к нам и ко мне, как к депутату, с проблемой: человек на коляске не может выходить на улицу, фактически он был лишён этого права, этой возможности. Общими усилиями удалось решить эту проблему. Город пошёл навстречу и помог решить вопрос с управляющей компанией. Заменили лифты во всём доме и начали с этого подъезда. А старые лифты не пропускали коляску по ширине. Поставили новый лифт, всё, теперь он может попасть на первый этаж. Там были свои нюансы, и тоже необходимо было переоборудование. Сегодня он может спокойно выходить из подъезда на улицу. Помню его эмоции, когда он впервые за несколько лет затворничества вышел на свежий воздух, была хорошая погода, весна или раннее лето, соседи вышли, жена его, и было такое чувство, что всё не зря, все эти усилия. Понятно, что в масштабах области это лишь эпизод, но для конкретного человека это большое счастье, большая радость», — отмечает координатор проекта.

По мнению Вячеслава Погудина, адаптация жилья, особенно многоквартирных домов, для маломобильных граждан должна решаться комплексно, системно и на уровне государства.

«У людей с ограниченными возможностями такие же права, как у всех граждан, и они имеют право выходить из дома, иметь доступ в учреждения культуры, образования, здравоохранения, общепита и другие», — говорит депутат.

Недавно представители совета провели встречу с руководством и профессорско-преподавательским составом Уральского государственного архитектурно-художественного университета. Обсудили вопросы подготовки специалистов, насколько сегодня программы подготовки учитывают необходимость при проектировании и возведении зданий создавать условия для маломобильных граждан.

«Наше мнение, что программа должна быть шире и многообразнее, чтобы потом не надо было переделывать никакие проекты. С нами согласились специалисты, и мы отправили от имени совета обращение в правительство Российской Федерации с предложением внести изменения в программы подготовки архитекторов», — отмечает Вячеслав Погудин.

По его словам, после всех заседаний совета, выездов, проверок, готовятся предложения и рекомендации в адрес областного правительства, Законодательного собрания, главам территорий и вплоть до федерального правительства.

«Сейчас перед нами стоит ещё одна очень важная задача — создание условий для отдыха в загородных детских лагерях детям с инвалидностью. Эта задача ставится президентом в масштабе страны. Это серьёзная государственная задача и, я думаю, мы с ней постепенно будем справляться, — считает координатор проекта.