В Нижнем Тагиле при опрокидывании квадроцикла погибла женщина-водитель

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП с участием квадроцикла, в результате которого погибла 41-летняя жительница Нижнего Тагила. Авария произошла вечером 3 ноября недалеко от посёлка Зональный. Информация о происшествии поступила в полицию около 17:30. Прибывшие на место сотрудники ДПС обнаружили перевёрнутый квадроцикл Bashan и двух пострадавших женщин. Водитель скончалась на месте, а её пассажирка была госпитализирована в больницу № 1 Нижнего Тагила.

Предварительно установлено, что погибшая, управляя квадроциклом, двигалась по полю от ГСК «Колос-2» в сторону посёлка Зональный. На грунтовой дороге она не справилась с управлением, и транспортное средство опрокинулось. У погибшей не было водительских прав. Кроме того, ни она, ни её 50-летняя спутница не использовали мотошлемы.

По факту ДТП начата проверка, назначены необходимые экспертизы, включая химико-токсикологическую, чтобы установить состояние водителя в момент аварии.