В Нижнем Тагиле мужчину за кражу коньяка и женских колготок отправили за решётку

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила вынес обвинительный приговор 46-летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Мужчина, угрожая ножом сотруднице магазина и другому посетителю, пытался похитить коньяк и женские колготки.

Согласно материалам дела, в ноябре 2024 года осуждённый зашёл в продуктовый магазин «Монетка» с намерением украсть товар. Однако его действия были замечены работницей магазина, которая попыталась пресечь преступление. В ответ на это тагильчанин достал нож и, угрожая физической расправой, скрылся с места происшествия, прихватив продукцию на сумму 723 рубля.

Суд учёл позицию государственного обвинителя и назначил мужчине наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Мужчина признал свою вину и полностью возместил ущерб.