Супруги из Нижнего Тагила, у которых восемь детей, стали участниками популярного телешоу «Четыре свадьбы» 

Супруги из Нижнего Тагила Татьяна и Николай Важенины, у которых восемь детей, приняли участие в популярной телевизионной программе «Четыре свадьбы» (16+). Это реалити-шоу, где невесты посещают свадьбы друг друга, а после голосуют за лучшее, по их мнению, торжество. Татьяна Важенина — блогер, участница конкурса фитнес-бикини, в своих социальных сетях она проводит марафоны по сохранению стройности после родов. Свадьба Татьяны и Николая прошла ещё 30 апреля, но зрители смогут посмотреть выпуск с тагильскими участниками на телеканале «Пятница» только 7 сентября в 19:00. Мы поговорили с Татьяной и узнали, почему пара решила поучаствовать в шоу и насколько оправдались их ожидания от проекта.

«В молодости мы просто расписались в ЗАГСе. У нас не было денег сыграть свадьбу. Потом из-за рождения детей тоже откладывали празднование. Сейчас восьмерых детей нам хватит, поэтому мы с мужем решили сыграть наконец-то свадьбу на 22-летие совместной жизни», — делится тагильчанка.

Предложение руки и сердца Николай сделал в отеле «Демидов Плаза», когда Татьяна участвовала в квизе. Мужчина встал на колено и предложил своей супруге повенчаться. Свидетелями помолвки стали 200 участников квиза.

«Я-то уже забыла про свадьбу, но в душе, как каждая девочка, хотела побывать в роли невесты. И когда он сделал предложение, я поняла, насколько сильно хочу сыграть свадьбу», — говорит Татьяна.

Подруга рассказала ей про передачу «Четыре свадьбы», возникла идея поучаствовать в этом проекте, и супруги отправили заявку на кастинг. Паре пришлось два раза проходить отбор, поскольку первая видеовизитка не понравилась организаторам.

«Благодаря проекту у нас появилась возможность попутешествовать. Я летала по разным городам к другим невестам, посмотрела разные места, отдохнула от быта. Мне всё очень понравилось», — вспоминает участница телешоу.

Свадьба Татьяны и Николая прошла в банкет-холле «Ривьера» на Вагонке. Торжество оформили в стиле Венецианского карнавала, а дресс-кодом для гостей было обязательное наличие маски. У самой же невесты был несколько эпатажный образ с золотыми перчатками, необычной причёской и ярким мейкапом.

Важенины не единственные участники проекта из Нижнего Тагила. Ранее мы писали про наших земляков Кристину и Михаила, зарегистрировавших брак на площадке СДЮСШОР «Аист». Супругов Ксению и Николая, сыгравших свадьбу в пожарной тематике и ставших победителями шоу. И ещё одна победоносная пара из Нижнего Тагила — Киридия и Иван, отметившие свой праздник в классическом стиле.