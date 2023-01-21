«Скучная свадьба в кадре получилась, но в жизни всё было клёво и здорово». Супруги из Нижнего Тагила заняли первое место в новом выпуске реалити-шоу «Четыре свадьбы»

19 января на телеканале «Пятница!» вышел новый выпуск реалити-шоу «Четыре свадьбы» (16+), в котором первое место заняла пара из Нижнего Тагила. 35-летняя Ксения и 33-летний Николай таким необычным образом отметили десятилетие совместной жизни — оловянную свадьбу. Журналист АН «Между строк» пообщалась с невестой и узнала о том, как молодым людям пришла идея принять участие в проекте и какие впечатления они вынесли из этого приключения.

По правилам телепередачи четыре невесты из разных городов приезжают на свадьбы друг к другу и оценивают их по основным критериям: платье невесты, банкетное меню, оформление зала, совместимость партнёров. Свои оценки участницы фиксируют в альбоме, а в конце шоу подводят итоги, рассказывают впечатления друг о друге и выявляют победителя. Главная задача — устроить незабываемое, уникальное торжество, превзойдя соперниц.

Тагильчане провели свадьбу в пожарной тематике. По результатам финальных оценок они набрали максимальное количество баллов. Ксения — профессиональный свадебный фотограф, Николай работает в пожарной охране спасателем. Познакомились они 11 лет назад на сайте знакомств. Девушка на тот момент работала в полиции. Она признаётся, что своей строгой формой с погонами произвела сильное впечатление на будущего мужа. По её словам, идея подать заявку на участие в телешоу пришла ей, а Николай сделал всё возможное, чтобы поддержать затею.

«На тот момент мы с мужем как раз готовились к 10-й годовщине свадьбы и хотели отметить её по-особенному. Я написала организаторам “Пятницы”, подала заявку на участие в проекте “Четыре свадьбы”. В июне 2022 года сняли с Колей визитку. 12 августа мне позвонили организаторы и пригласили принять участие в проекте, съёмки которого должны были начаться 1 сентября», — рассказывает Ксения.

«Четыре свадьбы» (16+) — это не первый проект, в котором Ксения приняла участие. Она снималась в кино в массовке, участвовала в шоу на канале ТНТ. Тагильчанка отмечает, что её муж — не любитель съёмок и объективов, но ради супруги он пошёл на такой шаг. Договорился с начальством на работе, рассказал, что будет участвовать в популярном телешоу.

«Мой муж обычно ворчит, когда я прошу его сняться в том или ином видео. Он не любитель блогерской атмосферы. Несмотря на это, Николай меня всегда во всём поддерживает. А в этот раз на съёмках он проявил себя самым что ни на есть идеальным образом», — признаётся девушка.

По задумке супругов, фишкой их свадьбы должна была стать церемония, где их дети Енисей и Есения в красивых костюмах преподносят им кольца. Но редактор поменяла концепт и предложила создать торжество в пожарном стиле. Николай и Ксения с радостью согласились и решили, что такая задумка им очень подойдёт.

«Я хотела сделать свадьбу в любимом оранжевом цвете. По темпераменту мы оба — огонь. Изначально фишкой были костюмы, сшитые моей мамой. Она сама создала мне свадебное платье и такое же, но миниатюрное — для нашей 8-летней дочери Есении», — рассказывает Ксения.

В рамках выбранной концепции супругам нужно было сделать фотосессию на пожарной машине, однако по правилам на действующей спецтехнике запрещено проводить развлекательную видео- и фотосъёмку. Владелец ресторана «Пожарка», расположенного на Гальянке, пришёл супругам на помощь. Ксения и Николай провели фотосессию на пожарной машине, которая стоит рядом с рестораном как экспонат и используется для тематических вечеринок. К съёмкам своей свадьбы молодожёны начали готовиться 4 сентября 2022 года.

«Найти в сезон свадеб помещение было очень сложно. В нескольких местах мне отказали. Я паниковала. Потом позвонила в “Ривьеру”, говорю: если вы меня не возьмёте, я не знаю, что буду делать. Договорились. Организаторы банкет-холла специально для нас подстригли газон, отремонтировали входную группу, всё покрасили, сантехнику поменяли, зеркала поставили. Не ожидала, что люди с такой ответственностью подойдут к этому. Всё было на высшем уровне!» — делится эмоциями девушка.

Тагильчанка признаётся, что без команды специалистов из Нижнего Тагила ей бы не удалось победить на телешоу, это полностью их заслуга.

«Визажист Анна Ворожцова создала чудесный макияж со стрелками, как я и хотела. Кондитер Мария Ковалевская испекла очень вкусный торт. После торжества многие подходили и спрашивали контакты кондитера. Маникюр сделала Светлана Хафизова. Директор “Пожарки” Екатерина организовала нам фуршет в подарок. Ведущая Юля Авдеева аж до слёз довела наших родителей. Это было очень сентиментально и душевно. Фотограф Надежда Звездина сделала чудесные снимки. Директор бара Muse Николай Степанович создал для нас незабываемую атмосферу, мы танцевали и веселились от души. За файер-шоу спасибо Екатерине. На мне была бижутерия, выполненная мастером Екатериной Кокориной. Декорировать помещение помогала организация “Декор”. Без них всех я бы не справилась. Свадьба получилась на высшем уровне!» — рассказывает невеста.

Во время организации свадьбы Ксения учитывала вкусовые предпочтения своих соперниц. Интересовалась, какие блюда девушкам нравятся больше. Составляла меню с шеф-поваром и директором «Ривьеры».

«Директор “Ривьеры” Николай Степанович лично обсуждал наше свадебное меню вместе с шеф-поваром и администратором. Еды было очень много, и вся разнообразная. Хорошо, что это вошло в эфир. Мы изначально с девочками всё обсудили — кто что ест. Так как одна на диете, вторая ест только мясо с кровью, а третья на правильном питании. Всем угодили!» — говорит тагильчанка.

По словам Ксении, за время съёмок она погуляла по Москве, впервые побывала в Казани, насладилась архитектурой этого колоритного города. Своё торжество молодожёны отметили 10 сентября. Ксения рассказывает, что на свадьбе у каждой из невест были интересные фишки, кроме того, было интересно общаться с самими участницами.

«На свадьбе у Светы из Екатеринбурга мне понравилось катание на байках, трюки на мотоциклах. Но с Катей мне было комфортнее. Она смелая, добрая, отзывчивая, сентиментальная. В жизни она очень воспитанная и сдержанная, а на камеру у неё образ фрика и бунтарки-оторвы», — говорит Ксения.

Призовые 150 тысяч рублей супруги потратили на ремонт своего загородного дома. Ксения рассказывает, что столкнулась с рядом комментариев после выхода телешоу, где люди в недоумении писали, что не понимают, почему она стала победительницей. Ведь, по мнению телезрителей, у тагильчан была сама простая и ничем не запоминающаяся свадьба. Она уточняет, что много впечатляющих моментов не попало в эфир.

«Например, мы с Колей заказывали PartyBus. Это даже не лимузин какой-то скучный, а целый автобус. Там мы с участницами и моими подругами танцевали, пели и веселились. У нас выступал певец Эдуард Шакуров, исполнял песню про Тагил. Ведущая Юлия проводила классные конкурсы. Подруги исполнили интересный танцевальный номер. Почему всё это вырезали — непонятно. Самое веселье осталось за кадром. Зрители не понимали, почему я выиграла в шоу, и я согласна с ними. Ведь все фишки остались за кадром! Скучная свадьба в передаче получилась, но я знаю, что в жизни всё было клёво и здорово», — говорит девушка.

Она отмечает, что для неё победа не была самоцелью. Главное — получить заряд положительных эмоций и незабываемо провести время.