«Я пошла на передачу, чтобы свою спортшколу “Аист” показать, тагильскую природу, чтобы все увидели и поняли, что трамплины — это красиво и совсем не страшно». Молодожёны из Нижнего Тагила заняли второе место в реалити-шоу «Четыре свадьбы»

Накануне, 8 сентября, на телеканале «Пятница!» вышел новый выпуск реалити-шоу «Четыре свадьбы» (16+), в котором приняли участие молодожёны из Нижнего Тагила. 25-летняя Кристина и 26-летний Михаил зарегистрировали свой брак по-особенному: банкет и само торжество состоялись на площадке СДЮСШОР «Аист». Редакция АН «Между строк» пообщалась с новоиспечённой невестой и узнала организационные подробности и впечатления тагильчанки после участия в развлекательной телепередаче.

По правилам шоу в каждом выпуске четыре невесты из разных городов приходят на свадьбы друг к другу и оценивают их по основным критериям: свадебное платье, банкетное меню, оформление зала, совместимость парнёров на личный взгляд. Свои баллы участницы фиксируют в альбом, а в конце шоу подводят итоги и выявляют победителя. Главная задача каждой невесты — устроить самое роскошное и необычное торжество, превзойдя соперниц.

В новом выпуске реалити-шоу «Четыре свадьбы» тагильчане Кристина и Михаил устроили торжество в классическом стиле с бюджетом 150 тысяч рублей, а главной фишкой стал банкет на площадке СДЮСШОР «Аист», где Кристина работает тренером по прыжкам на лыжах с траплина. По результатам финальных оценок супруги набрали 70 баллов и заняли второе место, уступив первенство молодожёнам из Ярославля. Кристина рассказала, что благодаря съёмкам впервые побывала в Ростове-на-Дону и была впечатлена архитектурой и атмосферой города.

Кристина и Михаил познакомились в соцсетях. Молодой человек проявил инициативу и написал спортсменке-олимпиаднице. Так и закрутился роман. Пара вместе уже два года. В свободное от работы время молодые люди приводят в порядок загородный участок, совместно выращивают овощи, копают грядки.

По словам Кристины, идея подать заявку на участие в телешоу принадлежала ей.

«Получилось всё спонтанно. Просто предложила мужу: “Давай, Мишка, поучаствуем?” Он такой: “Ну, давай”. Зашла на сайт телеканала “Пятница!”, оставила заявку и забыла про неё. Прошло около месяца, и вдруг организаторы мне пишут, что нашу заявку одобрили и теперь надо отснять визитку», — говорит Кристина.

Съёмки передачи в Нижнем Тагиле проходили в мае.

«Точную дату начала и завершения съёмок сказать не могу. Таковы правила по договору. Но могу сказать, что наша с Мишей свадьба состоялась 17 мая. В целом на съёмки, перелёты и организационные моменты ушёл месяц. Всё было просчитано и заранее согласовано по времени и датам до мелочей. В общем, организация на высшем уровне. Первый день был ознакомительный, мы пообщались между собой. На следующий уехали на свадьбу Светланы в Ярославль. Потом был снова недельный перерыв. Затем следующие съёмки, и так с интервалами. Буквально через два дня после четвёртой свадьбы снимали финал», — отмечает невеста.

Кристина говорит, что хотя и нашла общий язык с остальными участницами, но подружками они всё же не стали.

«Первый раз участвовала в подобном шоу. Было морально тяжело после свадьбы что-то рассказывать на камеру и комментировать. Но считаю, что с девчонками мне повезло, хоть и выглядело в шоу как-то всё по-другому: слёзы, грусть и зависть. В целом все девочки нормальные, но не сказала бы, что мы подружились с кем-то. Нет такого, что можем просто так списаться, чтобы пообщаться. Но если я поеду по работе или на отдых в город, где они живут, то я обязательно им напишу, чтобы встретиться», — делится эмоциями Кристина.

Главной поддержкой и опорой во время всего съёмочного процесса для Кристины стал её муж Михаил.

«Да, мы вдвоём переживали, но муж во всём меня поддерживал. Так что мне повезло! Только первый день было тяжело, а потом проще стало. Особенно когда с девушками-невестами познакомилась. Понимала, что мне с ними не жить. Повеселиться и домой поехать!» — рассказывает спортсменка.

По словам тагильчанки, несмотря на большой процент срежиссированных моментов, она всегда старалась оставаться при своём мнении.

«Мне нужно было на камеру оценить свадьбу Насти, а я не хотела кого-то обижать и оскорблять. Было так, что мне намекали, что неплохо было бы сказать как-то по-другому, предлагали переснять, что я как будто злюсь на неё. Провоцировали на эмоции чуть-чуть меня, на высказывание. Может, для телешоу это вообще нормально. Но в тот момент я чувствовала себя неловко, а в остальном всё было хорошо», — говорит Кристина.

После оглашения результатов выяснилось, что победительница шоу Светлана специально занижала оценки конкуренткам, чтобы обеспечить себе победу.